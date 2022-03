Guerre en Ukraine : les danseurs du Kiev City Ballet ovationnés à Nantes

Des applaudissements nourris et nombreux. Les danseurs du Kiev City Ballet ont eu le droit à une ovation ce samedi 12 mars dans le grand auditorium de la Cité des Congrès à Nantes. La troupe ukrainienne a en effet interprété la célèbre pièce "Casse-Noisette", une version dansante pour les enfants.

L'inquiétude d'une trentaine de danseurs

Au vu du contexte international et de la guerre en Ukraine, la situation reste néanmoins très compliquée pour la trentaine de danseurs du contingent exilé en France. "On est vraiment désolés pour nos familles", affirme Ivan Kozlov, le directeur de la troupe. "On aimerait être à leurs côtés, mais compte tenu de la situation, c'est pour l'instant impossible. Alors on prend de leurs nouvelles tous les jours par message, par téléphone".

Le Kiev City Ballet est arrivé en France la veille de l'invasion russe en Ukraine. Depuis, les danseurs continuent leur tournée à travers la France, non sans mal. "On pense à nos proches tous les jours", confirme Ivan Kozlov. Lorsqu'elle n'est pas partie en région, la troupe est pour l'instant logée au théâtre du Châtelet à Paris. Une solution provisoire, que le Kiev City Ballet espère bien écourter dès que possible.

Tous les bénéfices reversés à la Croix-Rouge

Pour l'instant, les spectacles se suivent, avec l'espoir de revenir un jour au pays. Tous les bénéfices des représentations du Kiev City Ballet seront ensuite reversées à la Croix-Rouge en Ukraine.