Guerre en Ukraine : "Poutine est un dictateur", l'historienne Eugénie Zvonkine, invitée des Reflets du cinéma

Le Festival Reflets du cinéma s'achève ce dimanche 27 mars 2022, après une semaine de projections et de conférences dans dix cinémas du département. Hier, le Cinémajestic d'Ernée a rendu hommage au réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa et son film "Donbass". Pour l'occasion, l'association Atmosphère 53, organisatrice du festival, a invité Eugénie Zvonkine, professeure d'université franco-russe, spécialiste du cinéma soviétique et post-soviétique. Le film de Sergei Loznitsa évoque la guerre en Ukraine, une thématique récurrente chez les réalisateurs ukrainiens, explique Eugénie Zvonkine.

"Ça fait froid dans le dos"

"Ce n'est pas totalement dominant, il y a aussi des films qui ne portent pas forcément sur la guerre, bien sûr, mais c'est quand même toujours là, c'est toujours présent", détaille Eugénie Zvonkine. Elle donne l'exemple du réalisateur Valentyn Vasyanovych et son film Atlantis, réalisé en 2019.

"Ce film, très fort, est assez fou à revoir aujourd'hui, car il commence par un carton sur lequel il est écrit '2025, fin de la guerre avec la Russie'. C'est un film d'anticipation proche et quand on le regarde aujourd'hui, ce film qui montre une Ukraine complètement dévastée par la guerre, fait un peu froid dans le dos. Donc, on sent que la guerre est une préoccupation majeure pour les cinéastes ukrainiens." Pour l'historienne, la guerre est au cœur des préoccupations de tous les Ukrainiens, "puisqu'elle dure depuis 2014".

Venue à Ernée pour commenter le travail de Sergei Loznitsa, Eugénie Zvonkine se montre extrêmement critique envers le président russe Vladimir Poutine. "C'est un dictateur. On est face à un régime dictatorial très près, aux portes de l'Europe, qu'on n'en a pas vu depuis longtemps et qu'il fait en ce moment des choses contre sa propre population, y compris au sein de la sphère culturelle."