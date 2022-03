Guerre en Ukraine : un concert pour la paix ce dimanche 13 mars à Clermont-Ferrand

De la musique en ces temps tourmentés. Un "concert pour la paix" est organisé ce dimanche 13 mars, à l'opéra de Clermont-Ferrand. La ville, le Rotary club, et l'Orchestre d'Auvergne proposent un temps de partage avec les Ukrainiens, avec les artistes, et avec les peuples engagés malgré eux dans la guerre.

La culture qui rapproche

L'Orchestre d'Auvergne sera placé sous la direction du Chef Takashi Kondo. Il jouera des oeuvres de Haydn, Mozart, Schubert, Sibellius, Grieg et Bizet. Invité : le chanteur lyrique Alexey Birkus. D'origine biélorusse, il vit en Allemagne et se produit partout en Europe.

Le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, explique avoir été sollicité par des amis qui souhaitaient organiser un tel événement. L'opéra a donc été ouvert pour l'occasion._"La culture, c'est ce qui nous rapproche"_dit-il et il pense à celles et ceux qui sont victimes de la guerre : les Ukrainiens en première ligne bien sûr, mais aussi les artistes et populations russes et biélorusses qui n'ont pas souhaité le conflit, rappelant au passage les liens de jumelage qui unissent Clermont-Ferrand à la ville de Gomel.

L'Opéra de Clermont-Ferrand Auvergne © Radio France

Entrée libre, au profit des Ukrainiens

L'entrée est libre, chaque spectateur donnera ce qu'il souhaite. Les fonds seront reversés à des associations caritatives qui travaillent au plus près des Ukrainiens.

Le concert débute à 18 heures.