Guéthary ouvre ses Belles pages littéraires

La septieme édition du salon du livre " les belles pages" se deroule à Guétary les 18 et 19 juin 2022. Une trentaine d'ecrivains y participent dont de nombreux auteurs locaux. Rencontre avec les journalistes Emmanuel Planes et Christophe Berliocchi.

Lancé pour la première fois à Guéthary en 2016 et maintenu contre vents et marées, le salon littéraire "Les Belles pages" se déroule dans le plus petit village de la Côte basque ces samedi 18 et dimanche 19 juin. Une trentaine d'écrivains y participent dont de nombreux locaux. Rencontre avec deux d'entre eux.

Emmanuel Planes y présente un guide pas comme les autres. L'ancien journaliste du quotidien "Sud-Ouest" s'est associé au photographe Bertrand Lapègue, pour nous livrer une ballade dans les rues et ruelles de Bayonne à la rencontre de l'insolite, mais pas que. Il y a bien sûr la Cathédrale Sainte-Marie et les Arènes de Lachepaillet, mais aussi la rue Marengo où "les enfants étaient abandonnés", et les Allées des Tarrides avec leur jardin suspendu. D'une page à l'autre on passe du couvent des Capucins à un ancien relais de poste devenu un restaurant gastronomique. C'est à lire et à regrader avec gourmandise. "Bayonne petits secrets et grandes histoires guide du promeneur curieux" est édité à "Sud-Ouest Editions"

Reportage France Bleu Pays Basque Copier

Recit tout autre avec "La Guerre des parrains, 50 ans de règlements de compte corso-marseillais" du journaliste Christophe Berliocchi. Fruit d'une connaissance parfaite de la région et du terrain, Christophe Berliocchi nous ramène à l'origine du mal, à cette violence qui ronge Marseille, la Corse et ce Sud-Est, et dont il tire le fil jusqu'à aujourd'hui. Les Guerini, Tany Zampa, Francis le Belge, Jacky le Mat, la Brise de mer, la bande du Petit Bar : ils ont régné, ont parfois fait alliance, ont inspiré des films « cultes » comme French Connection.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le récit est celui d'une guerre de cinquante ans, d'une lutte à mort, une lutte de pouvoir où l'argent coule à flots, pour accéder et s'installer durablement sur le trône de « Parrain du crime organisé ». Journaliste à Sud-Ouest, Christophe Berliocchi était l'un des créateurs et rédacteurs du blog Maestro-Capello, abécédaire de référence sur le grand banditisme.