Guide Michelin 2017 : Xavier Beaudiment décroche une 2e étoile à Durtol dans le Puy-de-Dôme !

L'Auvergne compte un nouveau chef doublement étoilé. Après le Cantalien Serge Vieira à Chaudes-Aigues, c'est Xavier Beaudiment, patron du restaurant "Le Pré" à Durtol qui obtient cette promotion. Le guide récompense sa cuisine moderne et créative.

Le Clermontois Xavier Beaudiment, 39 ans, avait repris le restaurant "Pré Carré", route de la Baraque à Durtol, après le départ à la retraite de Bernard Andrieux en 2009. L'année suivante, il décroche sa première étoile. Mais la véritable métamorphose de l'établissement rebaptisé "Le Pré" s'est opérée en 2016. La fermeture pour travaux a été plus longue que prévue, mais cela valait le coup. Un restaurant de 1000 m2 dans un décor moderne très épuré et blanc. Un service de 38 couverts pour une cuisine innovante et créative.

Une cuisine de territoire modernisée

Formé au lycée hôtelier de Chamalières, Xavier Beaudiment s'inspire de sa région natale. "L'Auvergne que je veux présenter est celle nous allons cueillir chaque matin sur nos montagnes, dans nos prés et nos forêts..." Le Clermontois revendique une cuisine de territoire modernisée avec une place de choix pour le végétal. "Le Pré" sera également un hôtel, puisque cinq chambres sont en chantier à l'étage du restaurant.

Régis Marcon en chef de file

Onze restaurants auvergnats font partie de la nouvelle cuvée du Guide Michelin. En chefs de file, Régis Marcon et son fils gardent solidement leurs trois étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Serge Vieira doublement étoilé à Chaudes-Aigues dans le Cantal. Xavier Beaudiment donc à Durtol. Et huit autres chefs nantis d'une étoile, dont sept installés dans le Puy-de-Dôme. Etoilé en 2010, Patrice Eschalier, patron du Fleur de Sel à Clermont-Ferrand, ayant baissé le rideau définitivement fin octobre.

Les restaurants auvergnats étoilés par département :

Allier

Maison Decoret (Vichy) *

Cantal

Serge Vieira (Chaudes-Aigues) **

Haute-Loire

Régis et Jacques Marcon (Saint-Bonnet-le-Froid) ***

Le Haut Allier (Alleyras) *

Puy-de-Dôme

Le Pré (Durtol) **

Jean-Claude Leclerc (Clermont) *

Apicius (Clermont) *

Le Carrousel (Maringues) *

Château de Codignat (Bort-L’Etang) *

Hôtel Radio (Chamalières) *

La Bergerie (Sarpoil) *

Parution du guide Michelin 2017 à partir du 15 février. Le prix : 24,90 euros