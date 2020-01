Guide Michelin 2020 : l'Azimut à Courchevel retrouve son étoile

Le Praz, Saint-Bon-Tarentaise, France

"L'année dernière, on la perd, c'est le fond du gouffre" se souvient le chef François Moureaux. "La récupérer cette année, c'est l'émotion qui monte au sommet !" ajoute le cuisinier. Son restaurant l'Azimut de Courchevel avait perdu son unique étoile en 2019. Une année seulement plus tard, sa table est de nouveau étoilée. Le chef est ravi, bien sûr, mais garde la tête froide : "on est pas à l'abri de la perdre rapidement en fait".

"Quand au bout de neuf ans on vous l'enlève, là vous vous dites : mais qu'est ce qu'on a fait ?"

François Moureaux raconte l'histoire de son établissement et à quel point compte la reconnaissance du prestigieux guide. "Au départ c'était une agence immobilière. [...] Pour un cuisinier, j'ai fait du béton, je n'en avais jamais fait ! On l'a monté et au bout de trois ans on a eu l'étoile". Une immense fierté à l'époque. Il la conservera pendant 9 ans. "Et au bout de neuf ans, on vous l'enlève ! Là, vous vous dites : mais qu'est-ce qu'on a fait ?" explique François Moureaux. Le savoyard part à Paris pour rencontrer les responsables du Guide Michelin. "Il m'explique que : depuis quelques années, on est un peu "en-dessous". Que l'étoile est supprimée pour un an et donc que tout peut ensuite arriver". François Moureaux à l'époque n'y croit pas vraiment. Pourtant, ce lundi soir, il retrouve son étoile ! "Au final, on nous l'a enlevée pour un an. C'est des montagnes russes en fait" résume le chef, heureux.