Le Guide Michelin a dévoilé ce lundi 27 janvier son palmarès 2020. Découvrez les nouveaux étoilés en Alsace, Champagne-Ardennes et Lorraine.

Guide Michelin 2020 : un nouveau deux étoiles dans le Grand Est et cinq étoilés en moins

Grand Est, France

Le palmarès du Guide Michelin 2020 a été révélé ce lundi 27 janvier à Paris. Le fameux "guide rouge" qui a longtemps fait et défait les carrières des chefs comporte 628 tables étoilées. Le Grand Est compte un nouveau restaurant à deux étoiles : "Racine" à reims. Pas de nouveau restaurant à une étoile.

Les nouveaux étoilés d'Alsace

Il n'y a plus que 29 restaurants étoilé en Alsace, dont six restaurants "deux étoiles" et aucun "trois étoile".

Aucun restaurant alsacien ne décroche de première étoile, mais Jérôme Jaeglé de L'Alchémille à Kaysersberg fait partie des lauréats d'une nouvelle distinction : les tables "Gastronomie développement durable".

Pour les chefs alsaciens, la proclamation du Michelin 2020 a été endeuillée par la mort du fondateur du restaurant strasbourgeois Le Crocodile, Emile Jung. Fondé en 1971, Le Crocodile avait abordé trois macarons Michelin pendant treize ans. Sa mémoire a été célébrée en ouverture de la cérémonie du guide à Paris. Son patron, Gwendal Poullennec, a salué un chef qui a "porté haut la gastronomie française et le terroir alsacien".

Le restaurant "La Carambole" à Schiltigheim perd son étoile. Tout comme le restaurant le Crocodile qui vient de changer de chef et perd par conséquent son étoile.

Les nouveaux étoilés en Lorraine

En Lorraine, il y a 10 restaurants étoilés et tous sont des restaurants "une étoile".

Parmi les recalés de l'édition 2020, "La Lorraine" de Zoufftgen. Son chef Lucien Keff l'a lui-même annoncé dimanche. Une nouvelle cruellement ressentie par le cuisinier qui a succédé à son père aux cuisines du restaurant de Moselle-Est.

Autre déçue, Françoise Mutel, la cheffe de "La Maison dans le parc" à Nancy : elle perd l'étoile reçue en 2014. Si elle se reconnaît "touchée", comme elle le confie sur Facebook, elle tend la main à ses clients : "Notre plus histoire, c'est vous. Un sentiment de liberté est né".

Le restaurant "Le Strasbourg" à Bitche perd également son étoile qu'il détenait depuis 2009.

Les nouveaux étoilés en Champagne-Ardenne

En Champagne-Ardenne, il y a 10 restaurants étoilés, soit autant que l'an passé. Un restaurant "trois étoiles" et désormais deux restaurants "deux étoiles".

A Reims, capitale de la Marne, compte un nouveau "deux étoiles" : le restaurant Racine, dont le chef Kazuyuki Tanaka, marie les gastronomies française et japonaise.

Le seul restaurant trois étoiles du Grand Est reste "l'Assiette Champenoise" à Reims.