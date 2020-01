Guide Michelin 2020 : les restaurants landais conservent leurs étoiles

Département Landes, France

C'est toujours un moment de stress, de doute, d'incertitude. Au bout, parfois de la déception ou bien une explosion de joie. Le guide Michelin a présenté ce lundi son édition 2020. Cette année on y retrouve 628 tables étoilées, quatre de moins que l'an dernier et 18 nouveaux restaurants étoilés à Paris.

Dans les Landes, pas de changement. Pas de nouvel étoilé, mais pas de perte d'étoiles non plus. Cinq établissements restent dans le guide Michelin 2020.

La Villa de l'Etang Blanc à Seignosse, les Clés d'Argent à Mont-de-Marsan et le Hittau à Saint-Vincent-de-Tyrosse conservent leur étoile.

Deux étoiles toujours pour le Relais de la Poste à Magescq.

Trois étoiles pour le grand chef Michel Guérard et son restaurant Les Prés d'Eugénie à Eugénie-les-Bains. Michel Guérard qui devient le plus ancien 3 étoiles après la perte d'un macaron pour Bocuse.

A noter que l'Amphitryon à Dax,et l'Auberge du Pas de Vent à Pouillon, et le St Vincent à Roquefort, sont récompensés chacun par un Bib Gourmand.

La Villa de l'Etang Blanc, un an après sa 1ere étoile

Si rien ne change cette année dans les Landes, l'an dernier, La Villa de l'Etang Blanc faisait partie des nouveaux lauréats. Obtenir une étoile c'est une sacrée publicité pour le restaurant. Magalie Sulpice, co-gérante de l'établissement seignossais, avec son mari, reconnaît que dès la semaine suivante la fréquentation a augmenté : "On vient de clôturer notre année et _nous sommes à 40% en plus_. Ça a été une année énorme. En basse saison, janvier, février, mars, avril, on a vraiment vu la différence. Du monde de beaucoup plus loin. La semaine suivant l'téoile, des gens venaient du Médoc. Ça a été incroyable."

Magalie et son époux, David, ont choisi de conserver leurs prix, "rester abordables, et ne pas monter dans des sphères..." Aujourd'hui le couple explique qu'il n'a pas prétention d'obtenir de deuxième étoile, "mais on regarde toujours plus haut et ce qu'il se fait de mieux. Ça nous motive, ça nous booste" reconnaît Magalie Sulpice.