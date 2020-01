Guide Michelin 2020 : une première étoile pour le chef rennais du restaurant Holen

Rennes, France

"Je suis sur mon petit nuage", lance ému Tugdual Debéthune. Le chef du restaurant rennais Holen, au 2 rue des Carmes, vient de décrocher sa première étoile au Guide Michelin. Le palmarès 2020 a été dévoilé ce lundi 27 janvier.

Il va falloir travailler pour la conserver

Le chef fraîchement étoilé a fait le déplacement jusqu'à Paris pour recevoir sa récompense. Les organisateurs l'ont prévenu samedi en fin de matinée lors de son retour du marché des Lices. "Ils m'ont félicité pour la qualité des plats et du service. Ça fait du bien pour l'équipe qui travaille dur depuis des mois". Une surprise pour ce chef très humble. "On essaie de faire au mieux pour satisfaire tous les clients. L'objectif n'est pas d'avoir une étoile mais de rendre les gens heureux."

"Un vrai plus pour mon restaurant et mon équipe"

Mais le chef le reconnait, cette étoile va être un plus dans sa carrière et celle de son établissement. "Le guide est connu à l'international. Une étoile équivaut a une cuisine d'excellence. Même si la recette semble simple, ça veut dire quelque chose. Je ressens beaucoup de fierté, de joie et de bonheur. C'est un métier très difficile, ça donne envie de se lever pour aller au restaurant."