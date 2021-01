Guide Michelin 2021 : découvrez les nouveaux restaurants étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes

Le nouveau palmarès du guide Michelin 2021 a été dévoilé lundi. Après une année marquée par la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, cette édition prend donc une forme toute particulière. Découvrez la liste des chefs et restaurants nouvellement étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes

Le Guide Michelin a dévoilé lundi les étoilés de son édition 2021. Dans le pays, le guide consacre un nouveau trois étoiles pour le chef marseillais Alexandre Mazzia. Parmi les restaurants déjà triplement étoilés, aucun n'a perdu la précieuse récompense décernée par le guide Michelin. Deux nouveaux établissements passent d'une à deux étoiles : le Marsan, dirigé par Hélène Darroze à Paris, et le Merise du chef Cédric Deckert, à Laubach en Alsace. Le Guide Michelin a également accordé une première étoile à 54 nouveaux restaurants. En raison d'une deuxième vague épidémique de coronavirus, les restaurants en France sont fermés depuis la fin octobre, sans avoir pour l'instant une date précise de réouverture qui reste suspendue à l'évolution de la situation sanitaire. Découvrez ci-dessous la liste des restaurants nouvellement étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ain

★ La Table de la Mainaz (Gex)

Drôme

★ Le Domaine du Colombier (Malataverne)

Isère

★ Le Fantin Latour (Grenoble)

Puy-de-Dôme

★ Auberge du Pont (Pont-du-Château)

Rhône et Métropole de Lyon

★ Auberge du Cep (Lyon)

★ Miraflores (Lyon)

★ Rustique (Lyon)

Savoie

★ Le Panoramic (Tignes)

Haute-Savoie

★ La Rotonde des Trésoms (Annecy)

★ Restaurant Vincent Favre Félix (Annecy)

Les nouveaux étoiles partout en France

(source : Guide Michelin)

Des étoiles vertes, une gastronomie plus respectueuse de l'environnement

Parmi les chefs lauréats 2021, on compte aussi des "étoiles vertes", une distinction synonyme d'"engagements durables et vertueux" pour l'environnement, explique le guide. Les restaurants se sont engagés à un lien plus étroit avec leurs producteurs de proximité (à moins de 50 kilomètres du restaurant), des déchets alimentaires réduits au maximum, des produits le plus naturels possibles issus de l’élevage et de la pêche durables et responsables. Parmi les 33 nouveaux restaurants engagés dans ce processus, sept ont été distingués en Auvergne-Rhône-Alpes :

☆ Scratch Restaurant (Bourg-en-Bresse, Ain)

☆ L’Ostal (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme)

☆ Les Jardins Sauvages (Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme)

☆ Têtedoie (Lyon, Métropole de Lyon)

☆ Atmosphères (Le Bourget-du-Lac, Savoie)

☆ L'Auberge de Montmin (Talloires-Montmin, Haute-Savoie)

☆ Le Toi du monde (Flumet, Haute-Savoie)