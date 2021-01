Guide Michelin 2021 en Gironde : deux chefs décrochent leur première étoile

Deux chefs girondins font cette année leur entrée dans le cercle fermé des chefs étoilés du Guide Michelin : Claire Vallée, la cheffe du restaurant L'Ona à Arès sur le Bassin d'Arcachon devient la première cheffe végan étoilée au monde. Alexandre Baumard arrivé lui en 2020 à la tête de l'Observatoire du Gabriel à Bordeaux décroche également une étoile ( sa 2ème le concernant puisqu'il en avait déjà une pour Le Logis de la Cadène à Saint -Emilion). Ils sont les deux seuls à faire leur entrée cette année dans le palmarès pour la Gironde, qui compte désormais 21 restaurants une ou deux étoiles.

Claire Vallée première cheffe végan étoilée au monde

La cheffe girondine Claire Vallée spécialisée dans la cuisine végan, décroche une première étoile historique dans le monde de la gastronomie. C'est en effet la première fois qu'un restaurant ne proposant ni viande, ni poisson, ni œuf, ni beurre, ni crème mais uniquement des produits végétaux, fait son entrée dans le célèbre guide. Au départ, les banques n'avaient pas suivi la cheffe dans son projet peu convaincues par l'avenir de son restaurant. La cheffe avait alors lancé une campagne de financement participatif qui lui avait permis de racheter un fonds de commerce à Arès et de se lancer.

Une étoile décrochée en cinq semaines pour Alexandre Baumard au Gabriel à Bordeaux

L'autre chef étoilé de Gironde Alexandre Baumard, réalise lui aussi une performance. Arrivé à la tête du Gabriel en 2020, le restaurant est alors fermé pour subir d'importants travaux de rénovation. Il rouvre enfin ses portes en septembre 2020, mais doit fermer cette fois sur décision gouvernementale cinq semaines plus tard. Un laps de temps très court, durant lequel les équipes du Guide sont donc venues visiter l'Observatoire du Gabriel, et ont décidé de récompenser le jeune chef. "Franchement je n'y croyais pas, je m'étais dit que cette année on faisait une croix dessus et qu'on repartirait de plus belle en 2021!" a réagi le jeune chef en apprenant son sacre ce lundi midi. Si le Girondin avait déjà décroché sa première étoile pour Le Logis de La Cadène à Saint-Emilion, celle du Gabriel a une saveur bien particulière à ses yeux, "car elle intervient dans un contexte si difficile pour nous et pour les clients ! C'est frustrant de ne pouvoir la partager avec eux, mais j'espère pouvoir le faire au plus vite !" rajoute-t-il.

A noter que Claire Vallée et Stéphane Carrade, le chef du Skiff Club au Pyla sur mer (deux étoiles) décrochent tous les deux une étoile verte récompensant leurs efforts en matière de respect de l'environnement et de cuisine durable.