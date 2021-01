Guide Michelin 2021 : trois restaurants décrochent leur première étoile en Loire-Atlantique

Leur restaurant est fermé en raison de la crise sanitaire, et pourtant trois chefs de Loire-Atlantique arborent un large sourire, ce lundi midi. Et pour cause, ils viennent d'entrer dans le cercle très fermé des restaurants récompensés par le Guide Michelin 2021. Les inspecteurs du guide rouge ont décidé d'attribuer une étoile au Roza et au Castel Marie Louise à Nantes et au Manoir de la Régate à La Baule. Aucune table vendéenne n'est en revanche récompensée.

à lire aussi Guide Michelin 2020 : seul un nouvel étoilé en Pays de la Loire

Le Castel Marie Louise n'avait plus d'étoile depuis 2015

S'il avait conservé une étoile sur sa devanture pendant 29 ans, le restaurant Castel Marie Louise à La Baule l'avait perdue en 2015. Mais après six ans de disette, le chef Éric Mignard réussit, ce lundi, à la récupérer. Il a séduit les inspecteurs qui jugeaient cinq critères : le choix de la qualité des produits, la maîtrise technique, l'harmonie des saveurs, la personnalité du chef et la régularité dans le temps. Il est d'ailleurs le seul chef de Loire-Atlantique, hors Nantes à être honoré par le Guide Michelin en 2021.

Le Nantais Mathieu Pérou, également lauréat d'une étoile verte qui récompense les chefs qui se battent pour un avenir durable, décroche lui aussi sa première étoile au Manoir de la Régate. Jean-François Pantaléon du Roza fait lui aussi partie de la liste des 54 tables récompensées par leur première étoile, cette année.