Guide Michelin 2022 : découvrez tous les restaurants étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes

Le nouveau palmarès du guide Michelin 2022 a été dévoilé mardi. Après une année marquée encore par la crise sanitaire, cette édition permet de remettre à l'honneur les tables et les chefs en Auvergne-Rhône-Alpes Découvrez la liste des étoilés dans les départements de la région.

Le Guide Michelin a dévoilé mardi les étoilés de son édition 2022. Dans le pays, le guide consacre 627 restaurants étoilés dont 500 hors de la région parisienne. On compte 41 restaurants avec une nouvelle étoile, six deviennent des deux étoiles. Parmi les nouveaux trois étoiles : le chef Arnaud Donckele avec son restaurant Plénitude à Paris, et Dimitri Droisneau à la Villa Madie à Cassis (Bouches-du-Rhône).

Les trois nouveaux étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes

⭐ Le Kléber, à La Maison Bonnet à Grane (Drôme)

⭐ Sylvestre Wahid, aux Grandes Alpes à Courchevel (Savoie)

⭐ La Dame de Pic - Le 1920, par Anne-Sophie Pic au Four Seasons de Megève (Haute-Savoie)

Les restaurants étoilés, département par département

Ain

★ Auberge de l'Abbaye, Ambronay

★ La Table de la Mainaz, Gex

★ Le Raisin, Pont-de-Vaux

★ La Huchette, Replonges

★★★ Georges Blanc, Vonnas

Allier

★ La Chapelle, Montluçon

Ardèche

★ Le Carré d'Alethius, Charmes-sur-Rhône

★ Auberge de Montfleury, Villeneuve-de-Berg

Cantal

★★ Serge Vieira, Chaudes-Aigues

Drôme

⭐ Le Kléber, à La Maison Bonnet à Grane

★ Le Clair de la Plume, Grignan

★ Domaine du Colombier, Malataverne

★ La Cachette, Valence

★ Flaveurs, Valence

★★★ Pic, Valence

Isère

★ L'Émulsion, Saint-Alban

★ Le P'tit Polyte, Les Deux-Alpes

★ Le Fantin Latour - Stéphane Froidevaux, Grenoble

★ La Table de Philippe Girardon, Chonas-l'Amballan

★★ Maison Aribert, Uriage-les-Bains

★★ La Pyramide-Patrick Henriroux, Vienne

Loire

★ Le Prieuré, Ambierle

★ Château Blanchard, Chazelles-sur-Lyon

★ La Source, Saint-Galmier

★★★ Troisgros - Le Bois sans Feuilles, Ouches

Haute-Loire

★ Le Haut-Allier, Alleyras

★★★ Régis et Jacques Marcon, Saint-Bonnet-le-Froid

Puy-de-Dôme

★ Apicius, Clermont-Ferrand

★ Jean-Claude Leclerc, Clermont-Ferrand

★ L'Ostal, Clermont-Ferrand

★ Radio, Chamalières

★ L'Atelier Yssoirien, Issoire

★ Auberge du Pont, Pont-du-Château

★★ Le Pré - Xavier Beaudiment, Clermont-Ferrand

Rhône et Métropole de Lyon

★ Guy Lassausaie, Chasselay

★ Les Apothicaires, Lyon

★ Au 14 Février, Lyon

★ Le Gourmet de Sèze, Lyon

★ Jérémy Galvan, Lyon

★ Les Loges, Lyon

★ Miraflores, Lyon

★ Le Passe Temps, Lyon

★ Prairial, Lyon

★ Rustique, Lyon

★ La Sommelière, Lyon

★ Les Terrasses de Lyon, Lyon

★ Têtedoie, Lyon

★ La Rotonde, Charbonnières-les-Bains

★ Saisons, Écully

★ Auberge du Cep, Fleurie

★★ Mère Brazier, Lyon

★★ Le Neuvième Art, Lyon

★★ Takao Takano, Lyon

★★ Paul Bocuse, Collonges-au-Mont Dore

Savoie

⭐ Sylvestre Wahid, aux Grandes Alpes à Courchevel

★ Lamartine, Le Bourget-du-Lac

★ Atmosphères, Le Bourget-du-Lac / Les Catons

★ Baumanière 1850, Courchevel

★ Azimut, Courchevel / Le Praz

★ Le Farçon, Courchevel / La Tania

★ L'Ekrin by Laurent Azoulay, Méribel

★ Le Clocher des Pères, Saint-Martin-sur-la-Chambre

★ Le Panoramic, Tignes

★ Ursus, Le Val Claret

★ La Table de l'Ours, Val-d'Isère

★ Les Explorateurs, Val Thorens

★★ Le Chabichou by Stéphane Buron, Courchevel 1850

★★ Le Montgomerie, Courchevel 1850

★★ Le Kintessence, Courchevel 1850

★★ Sarkara, Courchevel 1850

★★ Les Morainières, Jongieux

★★ L'Atelier d'Edmond, Val-d'Isère

★★★ Le 1947 au Cheval Blanc, Courchevel / Courchevel 1850

★★★ René et Maxime Meilleur, Saint-Martin-de-Belleville

Haute-Savoie

⭐ La Dame de Pic - Le 1920, par Anne-Sophie Pic au Four Seasons de Megève

★ L'Esquisse, Annecy

★ Vincent Favre Félix, Annecy

★ La Rotonde des Trésoms, Annecy

★ Albert 1er, Chamonix-Mont-Blanc

★ Ô Flaveurs, Douvaine

★ Les Fresques, Évian-les-Bains

★ Le Refuge des Gourmets, Machilly

★ Le Sérac, Saint-Gervais-les-Bains

★ L'Auberge de Montmin, Talloires

★ Le Moulin de Léré, Vailly

★★ Yoann Conte, Veyrier-du-Lac

★★ La Table de l'Alpaga, Megève

★★ Jean Sulpice, Talloires

★★★ Le Clos des Sens, Annecy

★★★ Flocons de Sel, Megève / Leutaz