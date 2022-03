Guide Michelin 2022 : La maison dans le parc retrouve son étoile, à Nancy

"En seulement 8 mois, on a réussi a créer un exploit", déclare Christophe Coulombeau, chef-propriétaire de la Maison du Parc. Ce restaurant gastronomique, situé à quelques mètres du parc de la Pépinière retrouve son étoile.

Avec sa compagne Roxane, ce chef-propriétaire régale ses convives depuis deux ans. Après le départ de l’ancienne chef qui perd l'étoile, ils parviennent "après un travail acharné de toute l'équipe", à la reconquérir.

L'étoile ce n'est pas une fin en soi

L'étoile va-t-elle rajouter une pression supplémentaire ? À cette question, le chef est affirmatif : "La pression, nous nous la mettons tous les jours. Nous ne changerons rien. Les serveurs souriront et serviront de la même manière. Et les cuisiniers mettront toujours autant d’amour à éplucher les légumes et cuire la viande !"

La Maison dans le parc, située à quelques pas de la place Stanislas obtient une étoile au guide Michelin. © Radio France - Emma Dehoey

Prix du service

Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Roxane, son épouse, qui œuvre en salle, a obtenu aussi le prix du service également au Guide Michelin.

Dans le Grand est, Christophe Coulombeau est le seul chef à obtenir la première étoile.