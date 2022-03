Guide Michelin 2022 : découvrez les nouveaux restaurants étoilés en Occitanie

La sélection 2022 du guide Michelin a été dévoilée ce mardi en fin d'après-midi en direct de Cognac (Charente). Pour la première fois, la cérémonie de présentation ne se déroulait pas à Paris, mais en région, dans le but de mettre en valeur la richesse des terroirs gastronomiques français. Elle intervient deux ans après le début de la pandémie du Covid-19 qui a durement affecté la profession. Pour cette raison, les organisateurs ont vu dans cette nouvelle édition "un moment de retrouvailles".

Au total, 627 établissements sont étoilés, dont 41 nouvelles tables. En région Occitanie, seuls deux nouveaux établissements sont récompensés par une première étoile.

Deux restaurants d'Occitanie obtiennent une première étoile

Le Jardin des sens , le restaurant gastronomique des frères Pourcel à Montpellier .

, le restaurant gastronomique des frères Pourcel à . L'Alter Native, le restaurant de Gilles Goujon à Béziers.

Duende à Nîmes décroche une deuxième étoile

Le restaurant Duende à Nîmes, quai de la Fontaine, décroche une deuxième étoile après avoir obtenu son premier macaron en 2021. Le guide Michelin écrit que "l'emblématique hôtel Emperator a retrouvé tout son lustre et le restaurant Duende est désormais l'un de ses joyaux. Très investie et talentueuse (comme le service d'ailleurs), l'équipe en cuisine a complètement épousée la philosophie de Pierre Gagnaire qui cornaque cette adresse en ciselant une magnifique cuisine d'orientation méditerranéenne, qui emprunte aussi bien à la Catalogne qu'aux rizières de Camargue en passant par les Cévennes".

Il y a désormais 49 restaurants étoilés Michelin en Occitanie

L'Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse dans l'Aude conserve ses trois étoiles et reste le seul restaurant de la région Occitanie affichant trois macarons.

Il y a désormais 8 restaurants doublement étoilé dans la région. Duende à Nîmes et les sept établissements occitans qui arboraient deux étoiles en 2021 et qui les conservent. Il s'agit de la Table de Franck Putelat à Carcassonne dans l'Aude, de la Table Lionel Giraud à Narbonne dans l'Aude, de la Maison Bras et son restaurant du Suquet, à Laguiole dans l'Aveyron, du restaurant Alexandre à Garons dans le Gard, du restaurant Le Puits St-Jacques à Pujaudran dans le Gers, et à Toulouse en Haute-Garonne, le restaurant Michel Sarran et le Py-R.

Il y a désormais 40 restaurants en Occitanie avec une étoile au guide Michelin, dont deux nouveaux établissements. Ils étaient 45 dans l'édition 2021 du célèbre livre rouge. Six ont perdu leur macaron : le Domaine d'Auriac à Carcassonne dans l'Aude, le Vieux Pont à Belcastel dans l'Aveyron, la Table des Merville à Castanet-Tolosan en Haute-Garonne, l'Allée des Vignes à Cajarc dans le Lot, l'auberge du Cellier à Montner et l'Almandin à St-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales.

Les restaurants étoilés département par département

Aude

La Barbacane * Place Auguste-Pierre-Pont à Carcassonne

Le Grand Cap * Chemin du Phare à Leucate

Le Puits du Trésor * 21 route des Quatre-Châteaux à Lastours

La Table de Franck Putelat ** 80 chemin des Anglais, au Sud de la Cité à Carcassonne

La Table Lionel Giraud ** Rond-point de la Liberté - 68 avenue du Général-Leclerc à Narbonne

Auberge du Vieux Puits *** 5 avenue Saint-Victor à Fontjoncouse

Aveyron

Hervé Busset * Domaine de Cambelong à Conques

Le Belvédère * 11 route du Maquis-Jean-Pierre à Bozouls

Le Sénéchal * Le Bourg à Sauveterre-de-Rouergue

Bras ** Route de l'Aubrac à Laguiole

Gard

Entre Vigne et Garrigue * 600 route de Saint-Bruno à Pujaut

Jérôme Nutile * 351 chemin Bas-du-Mas-de-Boudan à Nîmes

La Table d'Uzès * 18 rue du Docteur-Blanchard à Uzès

Le Prieuré * à 7 place du Chapitre à Villeneuve-lès-Avignon

Skab * 7 rue de la République à Nîmes

Duende ** Quai de la Fontaine à Nîmes

** Quai de la Fontaine à Nîmes Michel Kayser - Restaurant Alexandre ** 2 rue Xavier-Tronc à Garons

Haute-Garonne

En Marge * 1204 route de la Croix-Falrgarde à Aureville

En Pleine Nature * 6 place de la Mairie à Quint-Fonsegrives

Hedone * 2 impasse Saint-Félix à Toulouse

L'Aparté * 21 rue de l'Europe à Montrabé

La Promenade * 1395 chemin d’en Sigaudès à Verfeil

Le Cénacle * 46 rue des Couteliers à Toulouse

Ô Saveurs * 8 place des Ormeaux à Rouffiac-Tolosan

SEPT * 7 place Saint-Sernin à Toulouse

Stéphane Tournié - Les Jardins de l'Opéra * 1 place du Capitole à Toulouse

Michel Sarran ** 21 boulevard Armand-Duportal à Toulouse

Py-R ** 19 descente de la Halle-aux-Poissons à Toulouse

Gers

Le Puits St-Jacques ** Avenue Victor-Capoul à Pujaudran

Hérault

Äponem - Auberge du Presbytère * 4 rue de l'Église à Vailhan

La Réserve Rimbaud * 820 avenue de Saint-Maur à Montpellier

La Table de Castigno * Carriera de la Teuliera à Assignan

Leclere * 41 rue de la Valfère à Montpellier

Pastis * 3 rue Terral à Montpellier

Reflet d'Obione * 29 rue Jean-Jacques Rousseau à Montpellier

Restaurant De Lauzun * Route de Nizas à Pézenas

The Marcel * 5 rue Lazare-Carnot à Sète

Le Jardin des sens * Place de la Canourgue à Montpellier

Place de la Canourgue à Montpellier L'Alter Native * 12 Rue Boieldieuà Béziers

Lot

Au Déjeuner de Sousceyrac * 2 allée Gaston-Monnerville à Sousceyrac-en-Quercy

Château de la Treyne * à Lacave

Le Duèze - Château de Mercuès * Route du Château à Mercuès

Le Gindreau * 146 rue du Gindreau, le Bourg à Saint-Médard

Les Trois Soleils de Montal * Les Prés-de-Montal, Saint-Jean-Lespinasse à Saint-Céré

Pont de l'Ouysse * à Lacave

Lozère

Cyril Attrazic * 10 route du Languedoc à Aumont-Aubrac

Pyrénées-Orientales

La Balette * Route de Port-Vendres à Collioure

La Galinette * 23 rue Jean-Payra à Perpignan

Le Fanal * 18 avenue Pierre-Fabre à Banyuls-sur-Mer

Une étoile verte pour le Domaine Riberach - La Coopérative à Bélesta (Pyrénées-Orientales)

Parmi les chefs lauréats 2022, on compte aussi des "étoiles vertes", une distinction synonyme d'"engagements durables et vertueux" pour l'environnement, explique le guide. Les restaurants se sont engagés à un lien plus étroit avec leurs producteurs de proximité (à moins de 50 kilomètres du restaurant), des déchets alimentaires réduits au maximum, des produits le plus naturels possibles issus de l’élevage et de la pêche durables et responsables.

Parmi les nouveaux restaurants engagés dans ce processus en Occitanie, le Domaine Riberach - La Coopérative à Bélesta dans les Pyrénées-Orientales a été distingué. Dans ce domaine indique le guide Michelin sur son site internet, on trouve "des vins produits en agro-écologie (sans pesticides, ni herbicides, ni produits de synthèse), des bâtiments chauffés par géothermie, une piscine filtrée par les plantes, un restaurant alimenté essentiellement par un grand potager et une philosophie du km zéro pour l'approvisionnement".

La carte des restaurants étoilés au guide Michelin