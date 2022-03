Guide Michelin 2022 : quel restaurant perd ou gagne des étoiles en Bourgogne-Franche-Comté ?

Le Guide Michelin a dévoilé mardi les étoilés de son édition 2022. Dans le pays, le guide consacre 627 restaurants, dont 41 nouveaux étoilés. "Nous souhaitons mettre particulièrement en lumière les territoires, les terroirs, les artisans et les savoir-faire locaux… qui contribuent au rayonnement de notre gastronomie" a déclaré Gwendal Poullennec, le directeur international du Guide rouge.

Deux établissements décrochent une 3e étoile : le chef Arnaud Donckele pour son restaurant Cheval Blanc Plénitude à Paris et la Villa Madie à Cassis (Bouches-du-Rhône) remporte également un 3e macaron. En Bourgogne-Franche-Comté, le seul restaurant trois étoiles reste donc la Maison Lameloise, à Chagny, en Saône-et-Loire.

En France, on compte six nouveaux restaurants deux étoiles, mais aucun nouveau venu en Bourgogne-Franche-Comté. Notre région conserve tout de même cinq restaurant doublement étoilés. Deux restaurants décrochent leur première étoile dans notre région : le restaurant Hostellerie Cèdre & Spa, à Beaune (Côte-d'Or) et le restaurant Origine, à Dijon (Côte-d'Or).

À noter que pour toute la région Bourgogne-Franche-Comté, aucun restaurant ne perd d'étoile cette année.

Découvrez ci-dessous la liste des restaurants étoilés en Bourgogne-Franche-Comté.

Côte-d'Or

★★ Restaurant William Frachot (Dijon)

★★ La Côte-d'Or, relais Bernard-Loiseau (Saulieu)

★ Hostellerie Cèdre & Spa (Beaune)→ Nouvel étoilé

★ Origine (Dijon)→ Nouvel étoilé

★ Cibo (Dijon)

★ Le Bénaton (Beaune)

★ Le Carmin (Beaune)

★ Restaurant Ed.Em (Chassagne-Montrachet)

★ L'Aspérule (Dijon)

★ L'Oiseau des ducs (Dijon)

★ Château de Courban (Courban)

★ La Table d'hôte (Gevrey-Chambertin)

★ 1131 (La Bussière-sur-Ouche)

★ Hostellerie de Levernois (Levernois)

★ Le Charlemagne (Pernand-Vergelesses)

★ Auberge de la Charme (Prenois)

Doubs

★ L'Étang du Moulin (Bonnétage)

★ Mon Plaisir (Chamesol)

★ Le Bon Accueil (Malbuisson)

★ Le France (Villers-le-Lac)

Haute-Saône

La Haute-Saône ne compte aucun restaurant étoilé par le guide Michelin dans son édition 2022.

Jura

★★ Maison Jeunet (Port-Lesney)

★ La Chaumière (Dole)

★ Château du mont Joly (Sampans)

Saône-et-Loire

★★★ Maison Lameloise (Chagny)

★★ Au 14 Février (Saint-Amour-Bellevue)

★ L’Empreinte (Buxy)

★ La Table de Chaintré (Chaintré)

★ Restaurant Frédéric Doucet (Charolles)

★ L'O des vignes (Fuissé)

★ Restaurant Pierre (Mâcon)

★ La Marande (Montbellet)

★ L'Amaryllis (Saint-Rémy)

★ Aux terrasses (Tournus)

★ L’Écrin de Yohann Chapuis (Tournus)

Territoire-de-Belfort

★ Le Pot d'étain (Danjoutin)

Yonne

★★ La Côte Saint Jacques (Joigny)

★ La Madeleine (Sens)

★ Château de Vault-de-Lugny (Vault-de-Lugny)

CARTE - Retrouvez tous les restaurants récompensés, partout en France

(source : Guide Michelin)

Des étoiles vertes, une gastronomie plus respectueuse de l'environnement

Parmi les chefs lauréats 2022, on compte aussi des "étoiles vertes" cette distinction récompense les chefs qui s'engagent de manière "durable et vertueuse" explique le guide. en cette année post-covid, les initiatives récompensées vont de la conversion bio, à la géothermie, en passant par la potager géant, la fermentation et l'ikejimé, une technique de pêche japonaise. Parmi les six nouveaux restaurants engagés dans ce processus, aucun nouveau n'a été distingué en Bourgogne-Franche-Comté.