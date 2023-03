Guide Michelin 2023 : deux nouveaux restaurants étoilés dans la Loire

Le Guide Michelin a dévoilé son palmarès 2023. On découvre que deux restaurants ligériens viennent de recevoir leur première étoile.

ⓘ Publicité

Il s'agit du château d'Origny à Ouches et du restaurant de la Loire à Pouilly-sous-Charlieu.

Le restaurant triplement étoilé du chef Michel Troisgros reçoit aussi le prix de "Chef Mentor" et rejoint la promotion "passion dessert".

Autre bonne nouvelle, aucun des restaurants déjà étoilés n'a perdu d'étoile dans la Loire et la Haute-Loire. Nous avons donc six tables étoilées dans la Loire et deux en Haute-Loire :