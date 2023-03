Guide Michelin 2023 : les nouveaux restaurants étoilés en Occitanie

Après le coup de tonnerre de la semaine dernière dans le milieu de la gastronomie, quand le guide Michelin a annoncé rétrograder 25 restaurants, dont certains des plus prestigieux, la sélection 2023 du célèbre guide rouge a été dévoilée ce lundi en direct de Strasbourg. C'est la deuxième fois, après Colmar l'an dernier, que la cérémonie de présentation ne se déroule pas à Paris, mais en région.

Une semaine pile avant de dévoiler le palmarès 2023, Le guide Michelin a en effet annoncé lundi dernier retirer leur troisième étoile à Guy Savoy , l'un des chefs les plus réputés au monde, et Christopher Coutanceau . Trois autres chefs ont été rétrogradés de deux à une étoile, dont Michel Sarran à Toulouse, et 20 tables ont perdu leur première étoile.

Cette année, 630 établissements sont donc étoilés en France, dont 39 nouvelles tables. En région Occitanie, trois établissements sont récompensés par une première étoile. Un établissement décroche une deuxième étoile.

Un nouveau restaurant deux étoiles

Le guide Michelin 2023 a décerné une deuxième étoile à quatre établissements cette année, dont un en Occitanie. Il s'agit du restaurant Cyril Attrazic à Aumont-Aubrac en Lozère. Le restaurant Cyril Attrazic est situé au cœur de l’Aubrac , dans l’hôtel-restaurant familial fondé par la grand-mère du chef.

Cette table atypique et authentique – distinguée d’une étoile verte Michelin – porte au plus haut niveau gastronomique l’essence du terroir et du territoire lozériens. Le bœuf fermier d’Aubrac dans son écosystème – pièce de bœuf accompagnée de quatre condiments élaborés à partir des plantes et végétaux qui composent la base de l’alimentation de l’animal -, servi avec le traditionnel aligot, illustre parfaitement la philosophie engagée, le génie créatif et la générosité du chef.

Christophe Attrazic et son épouse. Son restaurant à Aumont-Aubrac (Lozère) décroche une seconde étoile au guide Michelin 2023. © Radio France - François Pinganaud

Quatre nouveaux restaurants une étoile

Parmi les nouveaux étoilés du palmarès, on compte quatre restaurants de la région Occitanie.

Rouge à Nîmes (Gard)

Le Granit - La Mécanique des Frères Bonano à Colombières-sur-Orb (Hérault)

L'Arrivage à Sète (Hérault)

Villa Pinewood à Payrin-Augmentel (Tarn)

Georgiana Viou, cheffe du restaurant ROUGE à Nîmes, décroche une première étoile au guide Michelin. Georgiana Viou, cheffe du restaurant ROUGE à Nîmes, décroche une première étoile au guide Michelin. © Radio France - François Pinganaud

À Nîmes (Gard), la cheffe autodidacte et d’origine béninoise Georgiana Viou décroche également une étoile pour sa table Rouge dans laquelle elle propose des assiettes métissées qui conjuguent saveurs méditerranéennes et africaines.

La Villa Pinewood, à Payren-Augmentel (Tarn), fait office d’Ovni au sein de la sélection : dans cette table d’hôte oeno-gastronomique emmenée par le couple Thomas et Anne Cabrol, les convives sont invités à découvrir une cuisine créative et végétale et à plonger dans l’univers engagé de la maison, à renfort d’un écran sur lequel défilent tout au long du repas les producteurs et les cueilleurs du chef.

Tous les restaurants étoilés en France

Les autres lauréats de prix Michelin en Occitanie

Gaby Benicio qui travaille chez Äponem, l'Auberge du Presbytère à Vailhan (Hérault), fait partie des deux lauréats du prix Michelin 2023 de la sommellerie.

Le restaurant Villa Pinewood à Payrin-Augmontel (Tarn) obtient une étoile verte. Pour la 4e année consécutive, ce macaron promeut les efforts de tables pionnières, inspirantes et pleinement engagées en faveur d’une gastronomie plus durable. En 2023, l’étoile verte Michelin a été attribuée à huit nouveaux restaurants de la sélection qui placent l’éco-responsabilité au cœur de leur proposition et de leurs opérations.

Frédéric Rouen du restaurant l'Alter-Native à Béziers (Hérault) fait partie des deux lauréats du prix Michelin 2023 du service.

François Josse, chef pâtissier du restaurant Rouge à Nîmes, fait partie des lauréats de la promotion "passion dessert" 2023 du guide Michelin.