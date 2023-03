Guide Michelin 2023 : les nouveaux restaurants étoilés en PACA

La sélection 2023 du guide Michelin a été dévoilée ce lundi en direct de Strasbourg. C'est la deuxième fois, après Colmar l'an dernier, que la cérémonie de présentation ne se déroulait pas à Paris, mais en région. Cette annonce intervient une semaine après l'annonce choc de la rétrogradation de 25 tables, dont celles de chefs prestigieux, comme Guy Savoy et Christopher Coutanceau , qui perdent leur troisième étoile, ou Michel Sarran , dont le restaurant toulousain est dépossédé de ses deux étoiles.

ⓘ Publicité

Au total, 630 établissements sont étoilés en France cette année, dont 39 nouvelles tables. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, trois nouveaux établissements sont récompensés.

Trois nouveaux restaurants une étoile

Parmi les nouveaux étoilés du palmarès, on compte trois restaurants de la région PACA.

Château Eza à Èze (Alpes-Maritimes)

Couleurs de Shimatani à La Ciotat (Bouches-du-Rhône)

Faventia à Tourrettes (Var)

À La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Yuichiro (en cuisine) et Mika Shimatani (en pâtisserie), couple japonais passé entre autres par les cuisines d’Alexandre Mazzia, proposent aux Couleurs de Shimatani une plongée en Méditerranée réhaussée de fortes touches nippones. L’adresse ne repose que sur eux deux et les clients sont invités à s’attabler le midi exclusivement.

Tous les restaurants étoilés en France

loading

Les autres lauréats de prix Michelin en PACA

Marius Dufay, chef pâtissier du restaurant Mirazur à Menton, fait partie des lauréats de la promotion "passion dessert" 2023 du guide Michelin.

Le restaurant jardin secret à Cotignac (Var) obtient une étoile verte. Pour la 4e année consécutive, ce macaron promeut les efforts de tables pionnières, inspirantes et pleinement engagées en faveur d’une gastronomie plus durable. En 2023, l’étoile verte Michelin a été attribuée à 8 nouveaux restaurants de la sélection qui placent l’éco-responsabilité au cœur de leur proposition et de leurs opérations.