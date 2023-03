Guide Michelin 2023 : découvrez tous les restaurants étoilés en Bourgogne-Franche-Comté

Le Guide Michelin a dévoilé mardi les étoilés de son édition 2023 lors d'une cérémonie à Strasbourg. Dans le pays, la nouvelle édition du célèbre guide gastronomique rouge compte 2962 restaurants dont 29 "trois étoiles" -un nouveau, Alexandre Couillon, le chef du restaurant "La Marine" à Noirmoutier (Vendée)-, 75 "deux étoiles" (quatre nouveaux), 526 "une étoile". La France passe de 615 tables étoilées en 2022 à 630 en 2023. Le palmarès est aussi complété par 90 restaurants "étoile verte" (huit nouveaux) pour leur engagement éco-responsable et durable ainsi que 419 restaurants "Bib gourmand" (49 nouveaux). Découvrez ci-dessous la liste des restaurants étoilés en Bourgogne-Franche-Comté.

Un nouveau "deux étoiles" en Saône-et-Loire

⭐⭐ À Saint-Rémy (Saône-et-Loire), près de Chalon-sur-Saône, la cuisine de L’Amaryllis, menée par Cédric Burtin, se concentre sur les produits locaux et appose une vraie signature contemporaine sur la Bourgogne natale du chef. À sa carte, on y trouve des amuse-bouche bourguignons. Le guide Michelin 2023 souligne également "les assiettes sincères, respectueuses du terroir tout en étant en phase avec leur époque. Là-aussi, les sauces, jus et vinaigrettes sont parfaitement exécutés, qu’il s’agisse des grands classiques français ou de créations aux subtiles touches exotiques – à l’image de cette remarquable sauce au cumin et poivre 'voatsiperifery'."

Côte-d'Or

★★ Restaurant William Frachot, Dijon

★★ La Côte-d'Or, relais Bernard-Loiseau, Saulieu

★ Hostellerie Cèdre & Spa, Beaune

★ Origine, Dijon

★ Cibo, Dijon

★ Le Bénaton, Beaune

★ Le Carmin, Beaune

★ Restaurant Ed.Em, Chassagne-Montrachet

★ L'Aspérule, Dijon

★ L'Oiseau des ducs, Dijon

★ Château de Courban, Courban

★ La Table d'hôte, Gevrey-Chambertin

★ 113, La Bussière-sur-Ouche

★ Hostellerie de Levernois, Levernois

★ Le Charlemagne, Pernand-Vergelesses

★ Auberge de la Charme, Prenois

Doubs

★ L'Étang du Moulin, Bonnétage

★ Mon Plaisir, Chamesol

★ Le Bon Accueil, Malbuisson

★ Le France, Villers-le-Lac

Jura

★★ Maison Jeunet, Port-Lesney

★ La Chaumière, Dole

★ Château du mont Joly, Sampans

Saône-et-Loire

★★★ Maison Lameloise, Chagny

⭐⭐ L'Amaryllis, Saint-Rémy

★★ Au 14 Février, Saint-Amour-Bellevue

★ L’Empreinte, Buxy

★ La Table de Chaintré, Chaintré

★ Restaurant Frédéric Doucet, Charolles

★ L'O des vignes, Fuissé

★ Restaurant Pierre, Mâcon

★ La Marande, Montbellet

★ Aux terrasses, Tournus

★ L’Écrin de Yohann Chapuis, Tournus

Territoire-de-Belfort

★ Le Pot d'étain, Danjoutin

Yonne

★★ La Côte Saint Jacques, Joigny

★ La Madeleine, Sens

★ Château de Vault-de-Lugny, Vault-de-Lugny

