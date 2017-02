Guide Michelin : deux nouveaux chefs étoilés en Vendée, pas de changement en Loire-Atlantique

Le palmarès du Guide Michelin 2017 a été dévoilé ce jeudi. S'il n'y a aucun changement en Loire-Atlantique, deux nouveaux chefs vendéens font leur entrée dans le guide rouge : Xavier Giraudet à Montaigu et Nicolas Coutand à Brem-sur-Mer décrochent leur première étoile.

Aussi attendu que redouté par les professionnels de la gastronomie, le palmarès 2017 des meilleures tables de France a été dévoilé ce jeudi à la mi-journée. Cette année, un seul chef obtient une 3ème étoile : Yannick Alléno est récompensé pour le travail fourni au 1947, le restaurant de l'hôtel du Cheval Blanc installé dans la très chic station de ski de Courchevel. En France, on compte désormais 27 restaurants estampillés "3 étoiles".

Les étoiles débarquent à Montaigu et à Brem-sur-Mer

L'édition 2017 du Guide Michelin récompense deux nouveaux chefs installés en Vendée. Nicolas Coutand, à la tête du restaurant Les Genêts à Brem-sur-Mer, décroche sa première étoile. Même récompense pour Xavier Giraudet, qui a repris il y a seulement un an et demi le restaurant La Robe à Montaigu. En décrochant sa première étoile, le chef de 39 ans sait qu'il va devoir se réorganiser et embaucher...

Xavier Giraudet, chef étoilé de La Robe à Montaigu Partager le son sur : Copier

En plus de ces deux nouveautés, le Guide Michelin 2017 accorde toujours sa confiance aux chefs vendéens déjà inscrits dans la bible des gastronomes : Alexandre Couillon à la tête de La Marine à L'Herbaudière, et Thierry Drapeau à Saint-Sulpice le Verdon conservent leurs deux étoiles. Deux autres restaurants vendéens restent inscrits dans le guide avec une étoile : Les Brisants à Bretignolles-sur-Mer et Le Cayola au Château d'Olonne.

Toujours 5 restaurants étoilés en Loire-Atlantique

S'il y a du nouveau en Vendée, c'est le statu-quo en Loire-Atlantique : le département compte toujours 5 restaurants reconnus par le plus célèbre des guides gastronomiques. Dans la catégorie "2 étoiles", on retrouve Le Manoir de la Boulaie à Haute-Goulaine, et le Anne de Bretagne à Pornic. Tandis que La Bretesche à Missillac, La Mare aux Oiseaux à Saint-Joachim et L'Atlantide à Nantes, conservent chacun leur unique étoile.