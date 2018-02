Le guide Michelin a dévoilé son palmarès 2018. Dans sa nouvelle édition, il récompense chefs de Loire-Atlantique et de Vendée. ont deux étoiles et ont une étoile.

Pays de la Loire, France

À elles deux, la Loire-Atlantique et la Vendée totalisent 11 étoiles au guide Michelin ! Nos deux départements comptent quatre chefs à deux étoiles dans l'édition 2018 du célèbre guide rouge et sept chefs à une étoile. C'est autant qu'en 2017 mais avec une différence.

Un Vendéen parmi les nouveaux étoilés

Parmi les 50 nouveaux étoilés, Anthony Lumet, le chef du Pousse pied à La-Tranche-sur-Mer décroche sa première étoile quatre ans à peine après l'ouverture de son restaurant. Il a été formé au lycée hôtelier Branly à La-Roche-sur-Yon. Il propose une cuisine à base de produits frais et axés sur la mer. Sur les réseaux sociaux, les photos de ses plats et desserts donnent l'eau à la bouche.

Toujours quatre restaurants deux étoiles : deux en Loire-Atlantique et deux en Vendée

Pour les autres, tous nos chefs deux étoiles conservent leurs distinctions : Mathieu Guibert, au Anne-de-Bretagne à La-Plaine-sur-Mer et Laurent Saudeau, au manoir de la Boulaie, à Haute-Goulaine pour la Loire-Atlantique ; Thierry Drapeau à Saint-Sulpice-le-Verdon et Alexandre Couillon, à La Marine sur l'île de Noirmoutier pour la Vendée. Alexandre Couillon qui est donc toujours dans l'attente de sa troisième étoile.

Si la Vendée gagne une étoile, la Loire-Atlantique en perd une

C'est donc au niveau des restaurants une étoile qu'il y a du changement. En Vendée, Xavier Giraudet (La Robe à Montaigu) et Nicolas Coutand (Les Genêts à Brem-sur-Mer), conservent leurs étoiles acquises l'an dernier. Pas de changement non plus pour Sébastien Bonavita (Le Cayola au Chateau-d'Olonne) et Jean-Marc Pérochon à Brétignolles-sur-Mer.

Pour la Loire-Atlantique, Jean-Yves Guého (L'Atlantide à Nantes) et Éric Guérin (La Mare aux oiseaux à Saint-Joachim) conservent leurs étoiles. En revanche, La Bretesche à Missillac perd son étoile. Son chef, Thierry Karakachian est parti travailler aux côtés de Joël Robuchon au printemps dernier.