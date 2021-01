Guide Michelin : "Il y a un peu d'amertume, parce qu'on ne peut pas surfer sur la vague"

Le palmarès du guide Michelin est tombé le 18 janvier. En Alsace, on compte quatre nouvelles premières étoiles. Un restaurant décroche deux étoiles, La Merise, le restaurant de Cédric Deckert à Laubach. Un chef surpris ! "Comme toute récompense, c'est toujours une énorme surprise, le secret a été très bien gardé chez Michelin." Cédric Deckert propose une cuisine traditionnelle à base de produits frais. "C'est une cuisine gourmande, très épurée, avec des mariages osés, il y a une bonne partie de recettes revisitées."

Un mélange d'euphorie et de regrets

Le chef alsacien avait eu sa première étoile en 2018. La deuxième tombe dans un contexte très particulier. Avec pour Cédric Deckert, un mélange d'euphorie et de regrets. "Comme tout le monde, on espère que la réouverture va se profiler rapidement. Il y a un peu d'amertume parce qu'on pourrait surfer sur la vague rester dans l'euphorie. On essaie de rester positif."

