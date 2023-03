Guide Michelin : L'atelier Locavore près de Roanne reçoit un Bib Gourmand

Il l'attendait depuis 4 ans. L 'Atelier Locavore décroche cette année son tout premier Bib Gourmand . Une étape de plus après l'Assiette au Michelin obtenue par le restaurant en 2020. Son chef Guillaume Goutaudier est très fier de voir son travail ainsi récompensé : "C'est un peu la récompense recherchée depuis qu'on a ouvert. C'est la reconnaissance du travail de tout le monde et de toutes les équipes", avoue le chef.

Ça fait 4 ans qu'il a repris le restaurant avec une ligne directrice : le local. Les maraîchers, les escargots, les bouchers, le safran, tous les producteurs habitent à moins de 100 kilomètres. "On est très attachés aux circuits courts. C'est pour faire plaisir à tout le monde et pour que chacun puisse goûter des produits un peu plus haut de gamme que ce qu'on peut manger ailleurs", affirme Guillaume Goutaudier.

Le local lui permet en effet de ne pas trop subir l'explosion des coûts de l'énergie pour le moment : "On a moins d'inflation sur le transport surtout, par exemple l'essence et le gazole. Quand ça sera trop important, on s'adaptera" anticipe le chef. De quoi lui permettre de proposer chaque jour 2 plats à ses quarante couverts : l'un à 19 euros, l'autre à 39 euros.

Parmi les régions qui se démarquent, Auvergne-Rhône-Alpes est la plus dynamique et affiche 10 nouveaux Bib Gourmand, répartis dans les départements du Rhône (3), de la Haute-Savoie (2), de la Loire (2), de la Haute-Loire (1), du Cantal (1) et de l'Isère (1).

L'Atelier Locavore au Coteau a reçu un Bib Gourmand du Guide Michelin. © Radio France - Atelier Locavore

