Guide Michelin : le chef ligérien une étoile Antoine Bergeron est confiant, "on sait qu'on va la conserver"

"C'est toujours un moment d'émotion" sourit Antoine Bergeron, heureux d'être à nouveau convié à la cérémonie du guide Michelin ce lundi 6 mars, à Strasbourg. Le chef de La Source, à Saint-Galmier (Loire) y est allé la première fois en 2019, l'année où il a obtenu sa première étoile. Il n'est pas inquiet de la perdre en 2023 : "en étant invité, on sait qu'on va la conserver."

ⓘ Publicité

Evidemment, Antoine Bergeron y va avec la deuxième étoile "dans le coin de la tête". Mais il se satisfait déjà de simplement conserver sa distinction, vu les difficultés qu'il rencontre. D'abord sur le plan du personnel, avec une équipe de 11 au lieu de 14. "J*'*ai des très bons éléments en salle. J'ai des très bons éléments aussi avec tous les cadres qui sont là. Mais c'est vrai qu'on a une rotation qui est un petit peu plus plus grande que d'habitude et et on doit faire face à ça."

À lire aussi Guide Michelin : L'atelier Locavore près de Roanne reçoit un Bib Gourmand

Des menus qui augmentent à cause de l'inflation

L'inflation aussi touche le chef ligérien, qui arrive quand même à limiter la casse. En se fournissant auprès de producteurs locaux, dans un rayon de 30km autour du restaurant, il limite les hausses liées à des intermédiaires ou au carburant. Mais tout de même. "On a augmenté [la carte] de 5 à 10 euros en fonction des menus" pour répercuter ces augmentations de coût de production.

Deux mois d'attente pour une table le weekend

Mais pas de quoi décourager ses clients. Chaque service de 25 à 30 couverts est quasiment complet. Antoine Bergeron a donc un conseil pour celles et ceux qui voudraient découvrir sa cuisine : "Sur la semaine, on peut avoir une chance [d'avoir une place] un coup de tête. Sur le week-end, on va recommander de réserver au moins deux mois à l'avance."