Le palmarès du Guide Michelin 2018 a été dévoilé ce lundi au cours d'une cérémonie particulièrement longue, clôturée par le premier ministre Edouard Philippe. Pas de changement dans nos deux départements puisque les mêmes établissements conservent exactement le même nombre d'étoiles.

La maison Troisgros dans la grande histoire de la gastronomie française

Mais en fêtant ses 50 ans de trois étoiles malgré un déménagement de Roanne à Ouches, le chef ligérien Michel Troisgros a constitué l'un des événements de ce palmarès. On ne compte aujourd'hui que trois restaurants dans le petit club des "plus de 50 ans" aux trois étoiles. En montant à la tribune avec son fils César, Michel a donc tenu à saluer tous ses prédécesseurs : Jean-Baptiste le grand-père, puis Jean et Pierre son père et son oncle.

"50 ans c'est énorme. Cela représente un poids et en même temps une légèreté (...) 50 ans après l'imagination est toujours au pouvoir ! Elle n'a jamais cessé avec Jean-Baptiste celui qui a initié, ensuite mon père et mon oncle Jean et Pierre, ensuite mon père moi et Marie-Pierre bien sûr (ndlr : son épouse), et puis enfin César et moi...et Léo qui arrive dans peu de temps" (Michel Troisgros)

Très beau discours de Michel Troisgros pour les 50 ans de 3 étoiles de la Maison Troisgros. De "l'imagination au pouvoir" aux valeurs familiales... #GuideMichelinFR2018pic.twitter.com/fNVrg3HFPh — AUTOcult (@AUTOcult_fr) February 5, 2018

Les restaurants étoilés dans la Loire :

- Michel Troigros, Maison Troisgros à Ouches (près de Roanne) : 3 étoiles

- Thierry Fernandes ,Le Prieuré, à Ambierle (ouest de Roanne) : 1 étoile

- Marco Vigano, Aux Anges, à Roanne : 1 étoile

- Syvlain et Frédéric Roux, Chateau-Blanchard, à Chazelles sur Lyon

Les restaurants étoilés en Haute-Loire :

- Le clos de Cîmes, Jacques et Régis Marcon, à Saint-Bonnet le Froid

- Le Haut-Allier, Le Pont d'Alleyras, à Alleyras (à la limite de la Lozère)

Hommage aussi à Pierre Gagnaire

La cérémonie du Michelin 2018 avait commencé avec un hommage appuyé de la profession à Paul Bocuse, "M. Paul" décédé il y a quelques semaines. Et puis c'est le Ligérien Pierre Gagnaire qui a été accueilli sur la scène. Il est chef de plusieurs grand restaurants, donc le trois étoiles de la rue Balzac à Paris. Mais au micro, Pierre Gagnaire a d'abord insisté sur ses trois années à une étoile quand il était chef rue de la Richelandière à Saint-Étienne.

20 ans de 3 étoiles pour Pierre Gagnaire qui rappelle avoir débuté à St-Etienne @PierreGagnaire#GuideMichelinFR2018pic.twitter.com/nm87fVMR1u — L'Auvergnat de Paris (@auvergnat_paris) February 5, 2018

Le nouveau Guide Michelin sera mis en vente vendredi 9 février prochain.

A NE PAS MANQUER AUSSI : émission spéciale France Bleu en direct de la Maison Troisgros, ce jeudi 8 février, entre 9h et 11h, avec le chef et son entourage à la découverte d'un des plus anciens "trois étoilés" de France.