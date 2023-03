Guide Michelin : le restaurant le Fanal à Banyuls-sur-mer perd son étoile

C'est un coup dur pour l'un des fleurons gastronomique de la Côte Vermeille. Le célèbre Guide Michelin, qui présentait ce lundi matin à Strasbourg son édition 2023, a décidé de ne pas renouveler son étoile au restaurant le Fanal de Banyuls-sur-Mer. Pascal Borrell avait décroché son macaron en 2014. "Le guide nous a appelés il y a quelques jours pour nous annoncer la nouvelle mais sans nous donner de réelles explications" réagit le chef catalan. "Les critères ont dû changer. C'est un peu brutal mais il faut positiver. On va se remettre au travail et rebondir pour regagner cette étoile. Il n'y a aucun abattement".

Les Pyrénées-Orientales ne comptent plus désormais que deux restaurants étoilés. Christophe Comes, le chef de la Galinette à Perpignan et Laurent Lemal, le chef de la Balette à Collioure conservent leurs distinctions.

Dans l'Aude, sans surprise, Gilles Goujon reste triplement étoilé à l'Auberge du Vieux Puits.