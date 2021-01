Guide Michelin 2021 : Le Saint Martin à Montbéliard perd son étoile

En cette nouvelle année Covidée, personne ne s'y attendait. La nouvelle est tombée ce lundi midi, en pleine grisaille dans le coeur historique de Montbéliard. Le restaurant "Le Saint-Martin", rue du Général Leclerc, est délesté de son unique étoile au Michelin qu'il avait décrochée en 2008 et défendue fièrement depuis.

Olivier Prévôt-Carme, son chef, ne s'attendait pas à cette "rétrogradation". Il n'a pas encore réagi officiellement.

La première réaction à Montbéliard est celle du premier adjoint au maire, Alexandre Gauthier, sur son profil Facebook : "C’est avec stupeur et sidération que j’apprends que le guide Michelin refuse son étoile au restaurant Le Saint Martin. J’ai une pensée émue pour toute l’équipe et pour Olivier Prévôt qui ne méritaient pas ça, encore plus en cette période de crise Covid. Mais, je suis sûr qu’ils sauront revenir plus fort encore !"