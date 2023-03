Guide Michelin : "les chefs stressent à l'idée de perdre leurs étoiles" Olivier Marie de "Bretons en cuisine"

Le Guide Michelin dévoile son palmarès 2023 ce lundi matin. L'occasion de parler de la gastronomie bretonne avec Olivier Marie, le rédacteur en chef du magazine "Bretons Cuisine", invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : en 2022, la Bretagne comptait 38 restaurants étoilés, dont deux restaurants deux étoiles, trois avec des étoiles vertes, durables. Comment alors se classe la Bretagne par rapport aux autres régions françaises en termes de gastronomie?

Olivier Marie : Je pense que c'est une bonne terre de gastronomie. Je ne sais pas en nombre d'étoiles, mais je sais que c'est la deuxième région de France en terme d'étoiles vertes, puisqu'il y en a une dizaine en tout de restaurants en France dont trois rien qu'en Bretagne. En revanche ce qui revient souvent c'est de dire que la Bretagne souffre d'un manque de deux et trois étoiles.

Est ce que pour vous cette reconnaissance a un lien avec la diversité et la qualité des produits qu'on trouve dans notre région?

Ah, c'est clair et c'est vrai, ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, quand j'ai interviewé le directeur du Guide Michelin, il y a quinze jours, il me disait qu'un des critères prioritaires pour avoir une étoile, c'est le "sourcing", c'est-à-dire l'approvisionnement en produits de qualité. Et ça, la Bretagne en regorge. On a même du vin maintenant!

Dans le Guide Michelin, ce qui est toujours aussi important c'est la première étoile? C'est encore le Graal pour les restaurateurs?

Mais oui, c'est important pour ceux qui sont sur cette ligne en tout cas.

Vous voulez dire que certains chefs refusent?

Non, c'est pas qu'il y en a qui refusent, mais par exemple vous avez des bistrotiers qui sont très bons, qui vont travailler les mêmes produits que certains étoilés et qui ne sont pas dans cette logique là. De toute façon le Michelin ne va pas étoilé des bistrots, pas chez nous en tout cas. Donc effectivement, pour ceux qui sont dans cette logique là, c'est important car ils sont passés par des maisons étoilées. Ensuite ce qui est important surtout c'est de ne pas la perdre cette étoile. On dit que ça apporte environ 30 à 40% de plus.

Qu'est ce qu'il faut faire pour avoir une étoile au Guide Michelin?

Alors je ne suis pas le directeur de guide Michelin, mais lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a cinq points importants: la qualité des produits, la maîtrise des techniques de cuisine, l'harmonie des goûts, des saveurs et donc dans les menus, la personnalité du chef et ce que le Michelin dit souvent, c'est la régularité.

Et après? c'est dur de la garder cette étoile?

C'est le stress de la garder. Moi, j'ai eu pas mal de chefs qui m'appellent à droite, à gauche pour savoir ce que je sais. Tout le monde est très stressé. Ceux qui sont étoilés, qui ont une étoile ou deux. Le pire c'est d'en perdre une. C'est ce qui est arrivé à Thierry Seychelles qu'il l'a perdu l'année dernière à Vannes. Il s'est effondré quand il l'a perdu. Et puis voilà, il y a le regard des autres. Il y a de tout ça, toute la presse. C'est dur.

Parlez nous des étoiles vertes, ces étoiles durables, qu'est ce que c'est?

Ce sont des maisons qui sont récompensées pour leur travail sur les produits. Ce sont des maisons, des chefs écoresponsables. Donc là, je pense que c'est en bonne voie. Ce n'est pas assez reconnu pour l'instant. Je pense que Michelin doit faire un effort là dessus. En Bretagne, on en a beaucoup et ça, je pense qu'on peut en être fiers.

A deux jours de la Journée internationale des droits des femmes, est ce que vous diriez que la gastronomie est encore un milieu d'hommes?

Oui, en Bretagne sur les étoilés, on a une grande majorité d'hommes. Mais moi, je le vois au quotidien dans tous les styles de restaurant, il y a de plus en plus de femmes en cuisine. Traditionnellement, il y avait des femmes en salle. Mais il y en a désormais de plus en plus en cuisine. On le vérifie sur Rennes. À Rennes, il y a beaucoup de restaurants avec des femmes en cuisine. C'est vraiment très bien.

Des infos sur le Guide Michelin 2023?

C'est plutôt moyen cette année mais il y aura une bonne nouvelle dans notre secteur.