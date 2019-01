Guide Michelin : suspense dans les restaurants étoilés de la région avant la nouvelle sélection 2019

L'édition 2019 du célèbre guide Michelin sera dévoilée lundi 21 janvier. Elle permettra de savoir si les 22 établissements étoilés de nos départements gardent leurs sésames ou non. Au Puits Saint-Jacques dans le Gers, on reste confiant même si le stress commence à monter.

Pujaudran, France

C'est la bible de tout gastronome. L'édition 2019 du guide Michelin doit décerner lundi 21 janvier ses étoiles lors d'une cérémonie qui commencera à partir de 15h. Dans nos départements, 22 établissement sont décorés à ce jour. Est-ce qu'il y en aura plus ou moins en 2019 ? La question reste en suspens.

En tout cas, 75 restaurants devraient être promus au niveau national. C'est un record avec une proportion inédite de femme.

"La constance, la régularité, le sérieux"

Dans les grands restaurants on assure que la journée sera comme les autres, même si le stress envahira certainement les cuisines au fur et à mesure de la journée. C'est le cas au Puits Saint-Jacques à Pujaudran dans le Gers, deux étoiles au compteur depuis 10 ans. Le chef, Bernard Bach, comme la plupart de ses confrères, n'est pas au courant du nouveau classement.

Il se dit plutôt confiant. Et il sait qu'obtenir ces étoiles est un travail quotidien. "La constance, la régularité, le sérieux, savoir s'encadrer avec des équipes qui vont dans le même sens que vous" est le secret selon lui. "On essaye de donner une dynamique, du bien vivre et de la joie. Parce que c'est ça la cuisine : c'est la joie et le partage", ajoute-t-il.

"Le stresse est toujours là, même si on y croit" Bernard Bach chef du restaurant le Puits Saint-Jacques

Le défi est de satisfaire toutes les personnes qui passent la porte de son établissement. "On pense d'abord à la clientèle de tous les jours en se disant que si la clientèle est contente, il n'y a pas de raison que le Michelin ne le soit pas."

Et satisfaire le client passe aussi par le service et le cadre dans lequel il mange. "Il faut qu'il se laisse guider pendant tout le long de son dîner ou de son déjeuner et qu'il ne pense à rien. On doit anticiper tous ses besoins. C'est un voyage en quelque sorte", explique Daniel Valéro, le maître d'hôtel du Puits Saint-Jacques.

22 personnes travaillent au Puits Saint-Jacques dont 11 cuisiniers. William Candelon est le chef de cuisine. © Radio France - Théo Caubel

"On se dit est-ce qu'il a bien mangé ?"

La pression du guide est de tous les instants puisque l'inspecteur mange dans le plus grand des secrets. Il ne révèle son identité qu'à la fin. _"On se dit est-ce qu'il a bien mangé, s_e souvient William Candelon, le chef de cuisine. Après ça se ressent, même s'il peut rester très secret."

Quant à l'idée d'obtenir une troisième étoile, "on y réfléchit le matin dans la douche. Mais très brièvement, ce n'est pas une obsession" explique William Candelon.

En tout cas, lui et les 22 personnes qui travaillent au Puits Saint-Jacques suivront de près la cérémonie pour l'édition 2019 du guide Michelin afin de savoir si le restaurant garde ses deux étoiles ou pas.