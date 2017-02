Guide Michelin : un seul nouveau restaurant trois étoiles, à Courchevel

Le chef Yannick Alléno a annoncé jeudi avoir décroché trois étoiles au Michelin pour son restaurant le 1947 à l'hôtel Cheval Blanc de Courchevel. Il est le seul nouveau trois étoiles de cette édition 2017.

Le chef Yannick Alléno dirige désormais deux tables triplement étoilées au Michelin : l'édition 2017 du guide France a accordé jeudi la récompense suprême à son restaurant Le 1947 à Courchevel, station huppée qui se trouve particulièrement distinguée cette année. Ce restaurant du palace Cheval Blanc, propriété du groupe LVMH, est la seule table à intégrer cette année le prestigieux club des trois étoiles, qui compte le Pavillon Ledoyen à Paris également dirigé par le chef de 48 ans.

57 restaurants gagnent leur première étoile

Au total, 27 établissements peuvent se prévaloir de la plus haute distinction du guide rouge, soit un de plus qu'en 2016 puisque aucun n'a été rétrogradé, contrairement aux années précédentes. La "bible" des gastronomes compte par ailleurs 86 restaurants deux étoiles (12 nouveaux) et 503 une étoile (57 nouveaux).

Trois restaurants étoilés au George V

Le George V, qui accueille le Cinq de Christian Le Squer (trois étoiles) voit ses deux autres tables récompensées d'une étoile, devenant ainsi "le premier hôtel d'Europe à proposer trois restaurants étoilés".

La Maison des Bois de Marc Veyrat à Manigod (Haute-Savoie), qui a rouvert en novembre après avoir été dévastée par un incendie, obtient deux étoiles. Même distinction pour Alexandre Gauthier à la Grenouillère, à La Madelaine-sous-Montreuil, dans le Pas-de-Calais. A Bordeaux, La Grande Maison de Bernard Magrez, où le chef Pierre Gagnaire a succédé à Joël Robuchon, obtient à nouveau deux macarons. Dans la même ville, le Britannique Gordon Ramsay voit son Pressoir d'Argent décrocher une deuxième étoile.

Des prix abordables, selon le guide Michelin

Si les tarifs des trois étoiles sont loin d'être à la portée de tous, nombreux sont les nouveaux étoilés à pratiquer des prix abordables, remarque Michael Ellis, qui cite L'Auberge Tiegezh à Guer dans le Morbihan (une étoile) et ses menus de midi à 25 euros, ou encore le restaurant H à Paris (une étoile) et ses menus de 30 euros à midi et 50 le soir.

Découvrez le palmarès en Côte d'Or, à Bordeaux et en Gironde, à Reims, en Centre Val-de-Loire, en Alsace, en Drôme-Ardèche, en Isère, dans le Puy-de-Dôme, dans le Vaucluse.