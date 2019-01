Guide Michelin : une première étoile pour La Source, le restaurant de La Charpinière à St-Galmier

Saint-Galmier, France

Le guide Michelin dévoile son palmarès 2019 ce lundi et parmi les faits marquants la perte de la 3e étoile pour deux établissements renommés : La Maison des Bois, de Marc Veyrat en Haute-Savoie et l'Auberge de l'Ill, de Marc Haeberlin dans le Haut-Rhin. Mais la Loire peut d'ores et déjà s'enorgueillir, elle, de compter une nouvelle étoile.

Le restaurant La Source de La Charpinière à Saint-Galmier entre donc pas la grande porte dans ce fameux guide rouge dont la distribution des macarons était attendue fiévreusement un peu partout en France ce lundi. Une consécration forcément pour Franck Anderloni, le directeur de La Charpinière, et Antoine Bergeron, le chef du restaurant La Source.

Les restaurants étoilés dans la Loire

Aux Anges (Roanne), Le Prieuré (Ambierle) , Chateau Blanchard (Chazelles sur Lyon), La Source (St-Galmier) 3 étoiles : Troisgros (Ouches)