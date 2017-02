Palmarès du Guide Michelin 2017 : pas de nouveaux établissements étoilés en Côte-d'Or

Le célèbre guide gastronomique a dévoilé ce jeudi matin la liste des nouvelles étoiles Michelin. En Côte-d'Or comme en Saône-et-Loire, pas de nouveaux étoilés. Et en Côte-d'Or, Le Montrachet, à Puligny-Montrachet a perdu son étoile.

Depuis quelques jours, les cuisiniers de France et de Navarre et de Côte-d'Or se rongeaient les ongles d'impatience et d'inquiétude. Désormais tout le monde est fixé, la liste du célèbre Guide Michelin est tombée ce jeudi matin. Le guide 2017 compte ainsi 616 restaurants étoilés, c'est-à-dire seize de plus qu'en 2016. 52 en perdent.

Déception en Côte-d'or

En Côte-d'Or, aucun nouveau restaurant n'a été récompensé dans les trois catégories et le restaurant Le Montrachet, à Puligny-Montrachet, perd son étoile.

Un seul restaurant décroche une 3 e étoile

C'est celui du chef Yannick Alléno à Courchevel. Dans cette catégorie, le restaurant Lameloise à Chagny conserve ses 3 étoiles.

