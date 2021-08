Guilherand-Granges : Pipo Moteurs excelle aux 24 heures du Mans.

Le moteur mis au point par l'entreprise avec ses partenaires drômois et ardéchois a permis à l'équipe américaine Glickenhaus de terminer aux quatrième et cinquième place des 24 heures du Mans. La récompense d'un an et demi de travail.