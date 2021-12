Guillaume Aldebert a rendu visite aux élèves de CE1/CE2 de l'école Sacré Cœur à Amancey

Ça a été Noël avant l'heure à l'école Sacré Cœur d'Amancey. Ce mardi matin, Guillaume Aldebert est venu rendre visite aux CE1/CE2. Cette classe a gagné le jeu organisé par France Bleu Besançon la semaine dernière. Tous les élèves et les professeurs avaient des étoiles plein les yeux.

Guillaume Aldebert a passé plus d'une heure et demi avec les élèves.

Les élèves de CE1/CE2 de l'école Sacré Cœur à Amancey ont attendu, ce mardi matin avec impatience pendant quatre jours. En fin de semaine dernière, ils ont remporté le jeu organisé par France Bleu Besançon avec à la clé une visite de Guillaume Aldebert dans leur classe. À l'arrivée du chanteur Franc-Comtois, les enfants, mais aussi les professeurs avaient des étoiles plein les yeux. Pendant plus d'une heure et demie, les chansons, questions et autographes se sont succédés. Une journée qui restera gravée dans la tête de ces petits.

Tous fans d'Aldebert

Avant l'arrivée de la star Franc-Comtois, les enfants avaient décoré la classe d'une grande banderole collée sur le tableau avec écrit "Vive Guillaume Aldebert" mais aussi plein d'autre petit mot à destination du chanteur. D'abord très excité, les enfants se sont ensuite calmé, ils étaient bouche bée de voir une de leurs idoles dans leur classe. La visite a commencé par des questions posées par les enfants. "Quelle est la chanson de tes albums que tu préfères chanter ?", a demandé Gabin. "Il n'y en a pas vraiment, dès que je mets une chanson sur un disque, c'est que je l'aime bien. Ça dépend également de mes humeurs et de l'énergie du moment " a répondu Guillaume Aldebert.

Aldebert a expliqué aux enfants comment il créait ses chansons. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Venir dans les écoles, c'est totalement en phase avec mon univers. C'est beaucoup d'enthousiasme. - Guillaume Aldebert

Après les premières questions, Guillaume Aldebert a sorti la guitare et a joué certains titres de son répertoire demandés par les enfants comme "le grand voyage" ou encore "Super mamie". Pendant une demi-heure les tous les élèves, mais aussi les maîtresses ont repris les refrains en chœur. "De le voir chanter en vrai, ça m'a fait beaucoup d'émotion. On a presque envie de pleurer tellement on est content", a avoué Chloé une élève de CE1.

C'est beaucoup de joies, beaucoup de bonheur dans cette période qui n'est pas simple pour les enfants. - Mireille Vuillecard, directrice de l'école Sacré Cœur.

Les adultes ont également été charmés par la venue du chanteur. "C'est un peu un rêve qu'il soit dans la classe parce que je suis également une grande fan d'Aldebert. C'est un peu mon cadeau de Noël", lâche dans un sourire la directrice de l'établissement, Mireille Vuillecard. Des souvenirs sont également revenus à la maîtresse des CE1/CE2. "J'ai suivi Aldebert sur pas mal de ses concerts au début de sa carrière, j'ai donc ramené une photo de lui et moi qui a 15 ans. À l'époque, il avait plus de cheveux sur la tête", déclare dans un énorme sourire, Julie-Anne Malatier.

J'ai toujours gardé ce lien avec l'enfance avec l'école. J'ai fait beaucoup d'ateliers d'écritures dans les écoles pendant la conception "d'Enfantillage 1" plein de ces chansons viennent donc de l'école. - Guillaume Aldebert

La visite s'est terminée par des autographes. Les enfants ont fait signer des vinyles, disques, bouts de papiers et livres. "Je fais toujours des petits dessins sur mes signatures pour les enfants. C'est toujours un temps d'échange sympathique", avoue Guillaume Aldebert. Pour lui, c'est totalement normal de venir dans les écoles à la rencontre de son public. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a accepté de participer à ce jeu concours.