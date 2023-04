Autodérision, société, humour noir... le nouveau Guillaume Bats arrive à Cannes et Nice

loading

Guillaume Bats, pépite de l'autodérision, "gargouille la plus drôle de Paris" descend sur la Côte d'Azur pour présenter son spectacle encore en rodage Inchallah. Il a survécu à la maladie des os de verre, à la DDASS, à Jérémy Ferrari (avec qui il co-écrit son spectacle) et revient avec un nouveau spectacle brûlant d’humour noir et d’autodérision dans lequel il passe en revue tous les faits de société qui peuvent isoler, comme le harcèlement scolaire, le racisme, la différence…

Guillaume Bats Inchallah

jeudi 13 avril à Cannes à la Salle Le Raimu

vendredi 14 et samedi 15 avril à Nice au Théâtre de la Cité