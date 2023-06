Guillaume Canet au Jumping de La Baule : le grand retour

Guillaume Canet à cheval au Jumping de la Baule ? on n'avait pas vu ça depuis cinq ans

Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, c'est la grande fête du cheval à la Baule. Un événement que le maire, Franck Louvrier veut "populaire, c'est pourquoi l'entrée est gratuite, tout le monde peut venir admirer les cavaliers du monde entier".

Cette année encore, le gratin est réunit avec le numéro 1 mondial, le Suédois Henrik von Eckermann, trois champions olympiques individuels, des champions du monde, d’Europe ainsi que la délégation française avec ses 15 meilleurs cavaliers.

Pour le côté plus people : c'est le grand retour d'un adepte du concours, Guillaume Canet. L'acteur et réalisateur qui a grandit dans un haras de Rambouillet est aussi un excellent cavalier amateur. Il revient donc à cheval au Jumping de la Baule après 5 ans d'absence. Les fans pourront l'apercevoir sur sa monture "James Bond du Bec" ce samedi dans le Derby CSI1* 1m15 et ce dimanche dans le Grand Prix du CSI1* 1m20.

Épreuves à partir de 9h samedi et 8h dimanche. Tout le programme sur https://www.labaule-cheval.com/fr/programme/