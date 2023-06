Guillaume Canet présidera le jury du prochain Festival du Cinéma américain de Deauville

Guillaume Canet sera le président du Jury du prochain Festival du Film américain de Deauville qui se déroulera du 1er au 10 septembre prochain.

"Le festival de Deauville est devenu le rendez-vous incontournable du cinéma américain en Europe, se réjouit le futur président dans un communiqué du Festival et c’est avec une immense joie et fierté que j’ai accepté de présider le jury de cette édition 2023. Merci à Bruno Barde pour cette invitation et à très vite sur les rives de la côte fleurie !"

Comédien, scénariste et réalisateur, à 50 ans Guillaume Canet s'est fait apprécier du grand public aussi bien devant que derrière la caméra pour "Les Petits Mouchoirs" ou encore le dernier opus d'Astérix, "Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu"