Guillaume Canet va échanger ses petits mouchoirs contre un glaive et une moustache. Le réalisateur et acteur va interpréter Astérix dans sa nouvelle aventure cinématographique. Il sera accompagné de Gilles Lellouche en Obélix. Le tournage débutera au printemps 2020

Guillaume Canet s'éloigne du Cap Ferret et rejoint Astérix

Guillaume Canet s'est amusé à dévoiler son prochain rôle sur son compte Instagram ce lundi. Il a d'abord publié une photo des figurines d'Astérix et Obélix, puis on découvre les personnages réels de dos, avant de les retrouver de face : le réalisateur des petits mouchoirs se retrouvent alors avec son complice de vacances filmées au Cap Ferret, Gilles Lellouche. Les deux compères font la paire en Astérix et Obélix. Ils joueront les rôles des gaulois dans la cinquième aventure cinématographique baptisée "Astérix et Obélix l'Empire du milieu". Le tournage doit débuter au printemps 2020. Le scénario est basé sur une aventure inédite puisque les gaulois n'ont jamais mis les pieds en Asie.