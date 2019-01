Guillaume Canet tourne un film en Mayenne : "Je venais à Laval quand j'étais tout petit"

Présent en Mayenne depuis plusieurs semaines pour tourner son prochain film, Guillaume Canet était ce mardi avec son équipe au tribunal de Laval, pour mettre en boîte plusieurs scènes. Des dizaines de curieux et de fans étaient là, pour assister au tournage et approcher l'acteur, très disponible.

Certains sont arrivés tôt devant le tribunal pour être sûr d'apercevoir Guillaume Canet. "J'étais là à 7h et demi," confirme un étudiant lavallois, fan de l'acteur et qui a décidé de sécher les cours ce mercredi matin pour voir son idole. "J'ai adoré les Petits Mouchoirs, c'est mon film préféré" confirme-t-il.

"Il est magnifique, il a un sourire charmant"

En tout, une soixantaine de curieux s'approchent petit à petit de la zone de tournage, devant le tribunal de Laval. Des caméras, des câbles qui courent sur la place Saint-Tugal et en contre-bas, une caravane argentée où se prépare Guillaume Canet. "Je l'attendrai autant qu'il faut", assure Corine, une Lavalloise qui apprécie autant le physique de l'acteur que son jeu. "Il est magnifique, il a un sourire charmant."

Guillaume Canet finit par se montrer vers 10h30. Avec son équipe, il tourne une dizaine de prises de cette scène devant le tribunal, qui devrait être une des dernières de son prochain film Au nom de la terre. Avec une casquette bleue sur la tête et une moustache bien visible, on le voit sortir du tribunal avec une femme, se diriger vers deux hommes qui attendant à l'extérieur. Les quatre personnages discutent quelques secondes puis Guillaume Canet s'éloigne, en direction du café Tugal, juste en face du tribunal.

A l'intérieur du café, Armelle, la gérante, n'en rate pas une miette. "On suit tout de derrière la vitre. Tout s'est fait très simplement, on n'a eu aucune consigne, à part de continuer à travailler normalement." Après le tournage de la scène, Guillaume Canet a pris le temps de prendre quelques photos et de signer des autographes. "C'est normal, ils attendent dans le froid depuis plusieurs heures, c'est la moindre des choses," sourit l'acteur au micro de France Bleu Mayenne.

Ces dernières semaines, Guillaume Canet et son équipe étaient du côte de Saint-Pierre-sur-Orthe pour tourner des scènes dans une exploitation agricole mayennaise. "C'est vrai que ça fait bizarre de venir à Laval après plusieurs semaines en pleine campagne," confie l'acteur, qui est venu plusieurs à Laval dans sa jeunesse. "Je venais voir mon parrain Michel à Laval quand j'étais tout petit, donc j'ai des souvenirs d'ici, même si j'étais très jeune."

Ce mercredi après-midi, Guillaume Canet et son équipe ont également tourné quelques scènes à l'hôpital de Mayenne avant de quitter le département. Non sans émotion "Triste de quitter le décors de la ferme. [...] Je n'oublierais pas tous ces moments" écrit l'acteur sur son compte Instagram.