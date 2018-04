L'écrivain préféré des Français, Guillaume Musso, publie ce mardi "La jeune fille et la nuit", dont l'action se situe entièrement sur la Côte d'Azur. C'est la première fois que l'auteur antibois publie un roman dont l'histoire se déroule en France.

Giullaume Musso, l'auteur de romans le plus vendu en France, s'apprête à publier mardi son 15ème roman. "La jeune fille et la nuit" sera son premier livre dont l'action se situe entièrement en France. Ce thriller se déroule entièrement sur la Côte d'Azur.

LA JEUNE FILLE ET LA NUIT sera en librairie dans un mois! J’ai le plaisir de vous en révéler la couverture: pic.twitter.com/CR6qOcH3yg — Guillaume Musso (@Guillaume_Musso) March 20, 2018

Guillaume Musso, un enfant d'Antibes

L'enfant d'Antibes, où il est né il y a 43 ans, avoue son "plaisir" d'avoir écrit ce "polar sans policier" dans des lieux "familiers". Fini donc New York, cadre de la plupart de ses livres, mais pas le suspense qui séduit, ouvrage après ouvrage, des centaines de milliers de lecteurs.

Dès les premières pages du livre, Guillaume Musso nous donne le nom de l'assassin. Il s'agit du narrateur, Thomas, un romancier à succès né à Antibes. "La ressemblance s'arrête là. J'ai l'âge et le métier du protagoniste mais ça n'a rien de biographique", prévient Guillaume Musso dans un éclat de rire, lors d'une rencontre avec l'AFP.

Un meurtre sur fond de jalousie au lycée

En décembre 1992, Thomas, 18 ans, élève en classe prépa d'un lycée (ressemblant furieusement au lycée international d'Antibes où Musso fut enseignant), a assassiné Alexis, un prof de philo soupçonné d'être l'amant de la jeune Vinca, une camarade de Thomas dont il était secrètement amoureux. Mais l'enquête de police n'a rien donné.

La vie du meurtrier prête à basculer 25 ans après les faits

25 ans plus tard, en mai 2017, Thomas revient à Antibes alors que l'on fête les 50 ans du lycée. Le gymnase doit être rasé. On va certainement retrouver le corps qu'il a emmuré. La vie de Thomas et de son ami Maxime, qui l'a aidé à se débarrasser du cadavre, va sombrer. Tout le récit du roman se passe l'espace d'une journée avec, de temps en temps, un retour à la fatale soirée de décembre 1992.

Plus de 28 millions de livres vendus dans le monde

Guillaume Musso fait partie du club très fermé des auteurs francophones de best-sellers. Il a vendu plus de 28 millions de livres à travers le monde, et est traduit en 40 langues. Il est adulé en Corée du Sud mais aussi star en Allemagne et en Italie.