Guinguettes, feu d'artifice, vidéo mapping, plage : 300 rendez-vous gratuits cet été à Nancy

La plage des 2 Rives pour la troisième année, les guinguettes, la nouvelle version du vidéo mapping place Stanislas, le feu d'artifice du 14 juillet à Nancy Thermal, des concerts, des expos, des festivals, du sport : 300 rendez-vous vous attendent cet été à Nancy et dans la métropole.

Le slogan ? "Fais tes valises, on rentre à Nancy !" "Enormément de Nancéiens, même ceux qui partent en vacances, nous disent que l'été à Nancy c'est devenu un plaisir", souligne le maire de la ville, Mathieu Klein qui insiste aussi sur "une offre gratuite pour permettre notamment à celles et ceux qui ne partent pas ou peu en vacances d'avoir un vrai été, des loisirs, de la culture, du sport, des rencontres".

Retour de la guinguette sur la terrasse de la porte de la Craffe

L'un des rendez-vous "très attendus" de la saison estivale selon Bertrand Masson, adjoint au maire de Nancy délégué à la Culture : les guinguettes. Elles reprennent du service dès vendredi 16 juin aux parcs Blondlot, de la Cure d'Air, Charles III, place Carnot, dans le jardin du musée de l'Ecole de Nancy, plage des 2 Rives.

Retour aussi de la guinguette sur la terrasse de la porte de la Craffe, la toute première créée en 2019. "On retrouve la convivialité, du plaisir, de la musique, tout ce qui fait que depuis trois ans maintenant elles sont vraiment très repérées", poursuit Bertrand Masson.

François Werner, président de Destination Nancy, Mathieu Klein maire de Nancy et Bertrand Masson, adjoint à la Culture lors de la présentation de la saison au jardin Godron © Radio France - Isabelle Baudriller

Le 16 juin, ce sera aussi le coup d'envoi du spectacle de vidéo mapping "La Belle Saison" projeté sur les façades de la place Stanislas. Une toute nouvelle version présentée chaque soir à 22h45 en juin et juillet et à 22h en août et jusqu'au 10 septembre. Le thème cette année ? L'eau. "C'est une œuvre d'art numérique", lance Bertrand Masson, "ce sont des mois de travail pour les artistes, un spectacle extraordinaire, entièrement gratuit, de 20 minutes, presque 90 soirs sur une des plus grandes surfaces de projection d'Europe !"'

Autre temps fort : le feu d'artifice du 14 juillet tiré du parc du Conseil départemental pour mettre en lumière le pôle Nancy Thermal après la place Stanislas l'an passé.