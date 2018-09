Isère, France

Alors que la 17e édition du Festival international du cirque Auvergne Rhône-Alpes Isère se déroule, pour la quatrième fois à Voiron, du 15 au 18 novembre, celle-ci sera la dernière organisée dans la commune du Pays Voironnais. "Nous réintégrerons l'Esplanade de Grenoble" explique Guy Chanal, producteur et organisateur du Festival, à France Bleu Isère.

"Nous avons été heureux à Voiron, comme nous le sommes de revenir à Grenoble" — Guy Chanal

Le prochain festival à Grenoble aura lieu du 15 au 24 novembre 2019, "nous feront plus de séances et nous créons aussi un gala de l'Union des commerçants, professions libérales et journalistes, en préambule du festival", détaille Guy Chanal. Un changement lié à "un manque de terrain libre à Voiron", celui occupé par le Festival étant mobilisé par un autre projet : "Nous avons une société à faire tourner, on a fait le choix de revenir à Grenoble".

En 2014, le Festival de Guy Chanal avait quitté le Palais des sports de Grenoble - ce dernier était aux commandes de la structure -, remercié par la nouvelle municipalité d'Éric Piolle fraîchement élue. "Les contacts avec la Ville de Grenoble se sont passés le plus simplement du monde, nous louons l'Esplanade pour 2019 et on est très heureux, au même titre d'avoir été à Voiron, de revenir à Grenoble".