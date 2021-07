Gymnastique : la licenciée du club d'Avoine Carolann Héduit va vivre "un rêve" aux Jeux Olympiques

Elle vient tout juste d'avoir son bac et pour fêter ça, elle s'offre une escapade de quelques jours au Japon. Carolann Héduit n'y va pas en touriste. La gymnaste licenciée au club d'Avoine s'apprête à disputer ses premiers Jeux Olympiques, qui débutent le 23 juillet à Tokyo. La jeune femme de 17 ans a encore du mal à y croire. "C'est difficile à réaliser, c'est un rêve. Faire les Jeux Olympiques à 17 ans, c'est un truc de fou. Avant, je les regardais à la télévision, là j'y serai. J'ai reçu plein de messages d'amis d'enfance, c'est extraordinaire."

Sélectionnée début juin par la fédération parmi les quatre tricolores qui représenteront la France, Carolann Héduit vit jusqu'ici une saison presque parfaite, entre le titre individuel aux championnats de France et les championnats d'Europe où elle rate le Top 5 d'un cheveu à cause d'une petite faute aux barres asymétriques. "C'est vrai que les championnats de France m'ont aidé à prendre plus confiance en moi. Je connais mes mouvements, je les exécute bien à l'entrainement et je pars sereine."

La finale comme principal objectif

Mais elle sait qu'avec des concurrentes comme l'Américaine Simone Biles, la pépite mondiale de la gymnastique, médaillée d'or à Rio en 2016, ou encore la Chinoise Tiang Xijing, le niveau sera très relevé. Sans doute trop, pour repartir avec une breloque. "L'objectif, c'est déjà de passer les qualifications du concours général et de viser la finale en individuel. Ça, ce serait top", estime Carolann Héduit.

Son entraîneur Marc Chirilcenko, qui la suit à Avoine depuis huit ans, y croit. "Elle a beaucoup progressé depuis un an. Je suis très fier de ce qu'elle a accompli. Mais j'ai peur aussi qu'elle ne produise pas sa meilleure partition car je ne pourrai pas l'accompagner alors que beaucoup de filles auront leur entraîneur avec elles." La fédération ne l'autorise en effet pas à venir. Mais il le promet, il appellera chaque jour sa petite protégée qui, à son retour de Tokyo, se fera tatouer les anneaux olympiques.