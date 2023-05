Habitudes de lecture des Français : à la médiathèque d'Haguenau, le succès des BD et du livre d'occasion

Près de 90% des Français ont lu au moins un livre l'an dernier, selon le baromètre du centre national du livre . Cela reste encore 3% en dessous de 2019, soit avant le début de l'épidémie de Covid. Les jeunes de 15 à 24 ans eux décrochent. 80% seulement se déclarent lecteurs. C'est 12% de moins qu'en 2019. Et 1 jeune sur 5 ne lit pas du tout.

Parmi les grandes tendances, il y a l'achat toujours plus grand de livres d'occasion. 40% des Français achètent des livres d'occasion, c'est 6% de plus qu'en 2021. Face aux prix des livres neufs, acheter d'occasion ou emprunter est donc une solution de plus en plus plébiscitée. C'est ce que constate aussi Pauline Bales-Dens coordinatrice des services au public de la médiathèque d'Haguenau.

"On voit qu'il y a un grand intérêt à pouvoir bénéficier de nos services. A emprunter et à rendre avec un choix pluriel au niveau des supports et des genres. Il y a un réel intérêt, on fait des inscriptions tous les jours. Beaucoup d'usagers nous parlent du prix du livre comme un frein, comme les publications en série, et donc la médiathèque est une bonne alternative" explique-t-elle. D'autant que le réseau de médiathèques Tilt de l'agglomération d'Haguenau a fait baisser ses prix. Et que l'inscription est gratuite pour les moins de 25 ans.

"On organise des braderies de livres deux fois par an. Ce sont les journées où l'on a le plus de fréquentation, donc on a cet engouement sur ces opérations ponctuelles" dit de son côté Alexandre Jury, directeur de la médiathèque d'Haguenau.

La BD et les mangas plébiscités

La lecture de BD et de mangas est malgré tout en forte hausse de 14% sur un an et cela sur toutes les tranches d'âge. Et cela se vérifie à la médiathèque d'Haguenau où le rayon BD/ Manga est plébiscité explique Florian Burger responsable du pôle BD.

"Ce que je sais c'est que 90% de la collection sort au moins une fois par an. Et les BD qui sortent le plus sont empruntées 16 à 18 fois dans une année. C'est énorme" dit-il.

Et ces BD ou mangas mais aussi les livres plus classiques sont de plus en plus lus en version dématérialisée. Selon l'enquête du centre national du livre 1 jeune sur 2 de moins de 25 ans utilise des supports numériques, c'est 15% de plus que l'an dernier. Mais chez les 15-24 ans justement le temps de lecture rétrécit au profit des vidéos, notamment à la télévision ou en streaming (4h09 par jour). D'ailleurs, les emprunts de CD et DVD à la médiathèque de Haguenau sont en baisse.