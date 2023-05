Haguenau : la 31ème édition du festival de théâtre l'Humour des notes est ouverte

"Je passe un merveilleux moment ! C'est une ville idéale pour les enfants !", s'exclame Philip, 75 ans, habitant de Lincolnshire, au Royaume-Uni. Venu rendre visite à sa nièce et ses enfants, il bat des mains avec enthousiasme lorsque la parade d'inauguration du festival l'Humour des notes passe devant lui. Chapeaux à paillette et instruments à la mains, les jeunes élèves de l'école de musique et de danse ont été les premiers à faire leur show. Un peu plus loin Maria, la nièce de Philip et habitante d'Haguenau depuis 10 ans, suit du regard ses deux filles qui chantent dans le cortège, avec fierté : "C'était vraiment joyeux ! Ca fait plusieurs années que je viens au festival parce que mes enfants font partie de l'école de musique et puis il y a toujours quelque chose qui se passe à Haguenau, donc nous en profitons dès que nous le pouvons".

La parade a terminé sa course au "Village des enfants", où des chapiteaux ont été dressés pour l'occasion et l'évènement s'est poursuivi par un discours du maire, Claude Sturni, qui a annoncé l'ouverture du festival. Maintenant place aux spectacles. Gilles Weltzheimer, 50 ans a fait le déplacement depuis Bischheim, c'est un habitué du festival. "C'est au moins la troisième année que je viens. En fait, on a un fils de 10 ans et qui adore les spectacles. Si on vient, c'est aussi parce qu'on voit des spectacles intéressants, que ce soit de l'acrobaties, du théâtre, des choses qu'on ne verrait pas autrement et ailleurs", confie le cheminot. Et son programme est déjà décidé, après le spectacle de "Gospel Kids" auquel participe son fils Mathieu, il ira voir une première pièce ce soir, puis d'autres demain après-midi.

Eric Wolff, directeur du théâtre d'Haguenau et du festival et Vincent Lehoux, adjoint au maire d'Haguenau à l'action culturelle. © Radio France - Paola Guzzo

"On n'a jamais eu autant de monde"

Peu habitué au théâtre, l'évènement est précieux pour Gilles, d'autant plus qu'il est quasiment gratuit, "une belle initiative", selon lui. Que l'évènement soit accessible à tous, c'était un élément primordial pour Eric Wolff, directeur du festival et du théâtre municipal, qui fonctionne très bien: "on est passés par des moments très difficile pendant le Covid et un peu après mais je le dis avec beaucoup d'humilité, nous avons très vite rebondi avec un public vraiment fidèle". L'année 2021-2022 a été une "très bonne année" pour son théâtre et l'année qui vient de s'écouler, entre septembre et avril, à été l'une de leurs "meilleures années", avec un taux de remplissage de plus de 90%. "On n'a jamais eu autant de monde", se félicite le professionnel, "je pense que les gens ont eu besoin de se retrouver".

"Je sais que sur Haguenau, sur l'Alsace du nord et même sur le Bas-Rhin, on a un public fidèle qui vient et on espère qu'il sera au rendez-vous cette année parce que je pense que dans le chaos du monde actuel, nous avons besoin de ces temps qui nous font du bien, qui apaisent un peu les choses", ajoute Eric Wolff, "et je pense que passer par le rire, le spectacle vivant; ces artistes qui s'engagent, je pense que c'est extrêmement important". L'an dernier, l'évènement a rassemblé 50 000 spectateurs.

