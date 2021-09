Halles Mazerat à Saint-Etienne : "Une belle offre qui valait le coup d'attendre !"

C'est la rentrée pour les gastronomes et amateurs de bonne chair à Saint-Etienne. Après deux ans de travaux, les Halles Mazerat sont inaugurée ce vendredi matin en centre ville. 24 commerces et restaurants qui vont redonner vie à ce bâtiment du 19e siècle.

France Bleu Saint-Etienne Loire : c'est le grand jour. On imagine qu'il y a encore beaucoup de petits détails à régler.

Nathaly Dufour, "capitaine" des Halles Mazerat : Oui, on a travaillé avec acharnement les dernières 48 heures pour que tout soit prêt pour accueillir les clients. Çà fait un petit moment qu'on attend. On est impatients, excités. Il y a des beaux produits de partout et on espère que ca plaira aux Stéphanois.

C'est une première étape qui se termine pour vous. Travaux débutés en 2019, arrêtés avec le confinement, ralentis ensuite avec la pénurie de matières premières. Il y a une part de soulagement, peut être aujourd'hui ?

Soulagement, oui, mais on est surtout ravis. Ça fait effectivement longtemps qu'on attend et le moment est venu. Le bâtiment a été vraiment bien rénové. Les commerçants sont mis en avant. Les produits sont gourmands. Il y a vraiment une belle offre qui valait le coup d'attendre.

Il y a 24 commerçants avec un côté marché, boucherie, fromagerie, cavistes et une partie restauration. C'est un endroit où l'idée, c'est de venir flâner, se laisser porter ?

C'est un marché sur lequel on peut venir manger. On vient pour faire ses courses, on en profite pour manger. On vient manger, on en profite pour faire ses courses. Avec la moitié de commerces de marché traditionnels (bouchers, poissonniers, primeurs, fromagers, pâtissiers) et des traiteurs pour tous les goûts. En partant plus près de chez nous avec le traiteur régional et en faisant le tour du monde pour trouver également d'autres saveurs et mixer tout cela.

Les commerçants, les restaurateurs ont été difficiles à convaincre ?

Pas vraiment. Ceux qui sont là ont vu très rapidement le potentiel du bâtiment, ce qu'ils pouvaient y faire. Il faut avoir une âme de commerçant de halles. C'est une vie quand même particulière. Certains avaient envie de s'installer dans une halle depuis longtemps.

On est en plein centre ville de Saint-Étienne. Le commerce en centre ville stéphanois, c'est parfois compliqué. La société Biltoki qui porte ce projet prend-elle un risque en choisissant Saint-Etienne ?

Je pense que Saint-Étienne est une ville qui a beaucoup évolué ces dernières années. On le ressent. On sait aussi que lorsqu'une halle s'intègre dans un quartier, cela permet de redynamiser. Un schéma vécu sur les halles ouvertes par Biltoki dans le sud-ouest et les commerces alentour en général s'en portent bien.

Même si c'est un centre ville qu'on qualifie souvent de populaire. Il n'y aura pas forcément d'inadéquation avec les produits que vous allez proposer ?

Je trouve que Saint-Etienne est une ville de diversité et il y aura des produits dans les halles pour tous les goûts, pour toutes les bourses.

Est ce qu'il y a encore de la place pour d'autres commerçants et restaurateurs ?

Il reste 3 places. Il faut me contacter mais en me laissant un peu de temps. Je ne me suis plus occupé de la commercialisation depuis de longues semaines pour me consacrer aux travaux. Je vais reprendre ces échanges là après le lancement du bateau. Pour ce weekend les commerçants ont plein de surprises de dégustation. Ça va être un grand moment de partage.