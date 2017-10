Halloween : en Alsace, on creuse les betteraves et les navets

Pendant les vacances de la Toussaint, la sculpture sur légumes est à l'honneur à l'Écomusée d'Alsace à Ungersheim.

Creuser et décorer une citrouille, voilà qui n'a rien d'étonnant pour Halloween. Mais à l'Écomusée d'Alsace à Ungersheim, on préfère se pencher sur des traditions plus anciennes. Courges, betteraves, navets... Pendant les vacances de la Toussaint, des ateliers de sculpture sur légumes sont proposés. "Les betteraves et les navets sont davantage dans la tradition alsacienne", explique Jody Herrero-Beconnier, médiatrice culturelle à l’Écomusée.

"Avant la fête venue des États-Unis, il y a la tradition alsacienne. C'était une fête païenne", poursuit Jody Herrero-Beconnier.

C'était le temps de l'automne, quand la luminosité diminuait. On mettait des lanternes pour guider les morts aux coins de nos maisons.

