Halloween en Haute-Garonne : petits et grands se prêtent au jeu

"Je vais être habillée tout en noir, avec un masque de fantôme !" Vous l'avez peut-être reconnu, Elina, 12 ans n'a pas choisi le film d'horreur le plus récent, elle sera déguisée en Ghostface, le tueur de "Scream". Et il y a de quoi frissonner parce que le petit frère a choisi le même costume, "j'aime bien parce que ça fait peur", sourit Tom, 5 ans. La mère, Virginie se prend aussi au jeu, en préparant un repas à thème : "Je vais faire quelque chose à base de citrouille, et puis des petits sablés avec des formes spéciales Halloween."

Elle laisse par contre les déguisements à ses enfants, et elle n'est pas la seule, les costumes adultes marchent moins bien, ce que confirme Sylvain Raynaud, le directeur du magasin. "Ce que l'on vend le plus, c'est ce qui est destiné aux enfants ou aux jeunes adolescents. On le voit sur les déguisements, on a une gamme plus large pour les enfants. Ce qui marche le mieux, ce sont les classiques, le faux sang, le latex, le maquillage et les lentilles." Les ventes d'Halloween représentent seulement 2 à 5% de son chiffre d'affaires en octobre. Noël en comparaison rapporte beaucoup plus.