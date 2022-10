Halloween : les amateurs de films d'horreur ravis de se faire peur au cinéma en Mayenne

Les citrouilles, les fantômes et les sorcières seront de nouveau de sortie à la nuit tombée ce lundi : c'est le retour d'Halloween avec ses groupes d'enfants déguisés qui viendront à vos portes vous demander des bonbons.

Un moment propice également à la diffusion de films d'horreur et de thriller au cinéma comme au Vox de Mayenne, qui projette le 13e opus de la saga Halloween, Halloween Ends. Armand, 18 ans, attendait de revoir un tel film avec des amis sur grand écran depuis longtemps. "Les sensations sont décuplées au cinéma. C'est différent de chez soi, c'est toujours agréable. On rentre directement dans le film, c'est ça qu'on cherche."

Dans la salle, les spectateurs sont en grande majorité de jeunes adultes ou des adolescents. Pour Victor, les films d'épouvante font partie de "la tradition d'Halloween", lorsqu'on a dépassé l'âge d'aller chercher des friandises chez les voisins.

Des films d'horreur "pour rigoler"

D'autres apprécient regarder des films d'horreur tout au long de l'année comme Élodie et ses deux filles : "Faire des bonds, c'est rigolo, ça ne m'empêche pas de dormir. En fait, on trouve ça plus drôle qu'autre chose." Avec plusieurs longs-métrages frissonnants à l'affiche pendant ces vacances de la Toussaint, les amateurs d'horreur sont servis. Ce lundi, La proie du diable et Smile sont projetés au Cinéville de Laval, tout comme Halloween Ends, diffusé également à 21h au Vox de Mayenne.